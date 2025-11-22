Макияж, что старит — распространенные ошибки, которых стоит избегать

Девушка делает себе макияж. Фото: freepik

Иногда мы делаем макияж внимательно и аккуратно, но результат получается совсем не таким, как хотелось. Вместо свежего, отдохнувшего лица появляется легкая "усталость" или даже несколько лишних лет. Дело не в том, что вы что-то делаете неправильно — просто некоторые привычные приемы работают против нас.

Об этом пишет Сіту Magazine.

Реклама

Читайте также:

Самая частая проблема — это переизбыток всего. Слишком много пудры, плотные текстуры, матовый финиш "в ноль" — все это делает кожу плоской, подчеркивает каждый микрорельеф и забирает естественный свет.

Популярные ошибки в макияже

Слишком много пудры и слишком тяжелые текстуры

Матовость удачно смотрится на фото, но в реальной жизни часто "старит". Если пудры много, она оседает в мелких линиях и проваливается в рельеф, делая его более заметным. Кожа от этого кажется сухой, а лицо — уставшим.

Лучше всего работают легкие тональные средства: жидкие текстуры, ВВ-кремы, повторяющие естественное сияние кожи. Пудру можно нанести только на Т-зону — там, где блеск действительно мешает. Зона под глазами точно не нуждается в толстом слое фиксации — консилер может справиться и сам, если он светоотражающий и не плотный.

Тональная основа. Фото: freepik

Темная подводка под глазами

Черный карандаш снизу кажется классикой. Но именно он часто делает взгляд тяжелым и уменьшает глаза визуально. Особенно если линия толстая или не растушеванная. Гораздо мягче выглядят коричневые или серо-бежевые оттенки. Их легко приглушить кистью и сразу исчезает ощущение "обведенных" глаз. А немного света во внутреннем уголке — хайлайтер или светлые тени — мгновенно возвращают лицу свежесть.

Неудачные румяна или бронзер

Румяна могут и омолодить, и наоборот, состарить. Если оттенок слишком яркий или красноватый, это почти всегда делает лицо старше. С бронзером такая же история: слишком холодный или слишком оранжевый оттенок создает искусственный теневой эффект.

Оптимальный вариант — мягкие розово-персиковые тона. Они ведут себя как естественный румянец. Наносите их на верхнюю часть щек, ближе к скуле, а не низко — так овал выглядит более подтянутым.

Румяна. Фото: freepik

Слишком тонкие или резко очерченные брови

Брови сильно влияют на выражение лица. Если они слишком тонкие или жестко нарисованы, это придает лицу строгости и возраста. Естественная форма всегда выглядит более мягкой.

Используйте карандаш или тени в тон ваших волос и работайте короткими легкими штрихами, как будто дорисовываете собственные волоски. Такой способ создает объем, но не перегружает лицо.

Ранее мы писали о том, как повторить макияж Джей Ло. Такой, что можно делать хоть каждый день.

Также мы сообщали, какие ошибки в образе будут только старить образ.