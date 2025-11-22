Відео
Що в макіяжі додає вам віку — найтиповіші помилки

Що в макіяжі додає вам віку — найтиповіші помилки

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 11:28
Оновлено: 13:33
Макіяж, що старить — поширені помилки, яких варто уникати
Дівчина робить собі макіяж. Фото: freepik

Іноді ми робимо макіяж уважно й акуратно, але результат виходить зовсім не таким, як хотілося. Замість свіжого, відпочилого обличчя з’являється легка "втома" або навіть кілька зайвих років. Річ не в тому, що ви щось робите неправильно — просто деякі звичні прийоми працюють проти нас.

Про це пише Сity Magazine.

Найчастіша проблема — це надлишок всього. Занадто багато пудри, щільні текстури, матовий фініш "в нуль" — усе це робить шкіру плоскою, підкреслює кожен мікрорельєф і забирає природне світло.

Популярні помилки в макіяжі

Забагато пудри та надто важкі текстури

Матовість вдалий вигляд має на фото, але в реальному житті часто "старить". Якщо пудри забагато, вона осідає у дрібних лініях і провалюється в рельєф, роблячи його помітнішим. Шкіра від цього здається сухою, а обличчя — втомленим.

Найкраще працюють легкі тональні засоби: рідкі текстури, ВВ-креми, що повторюють природне сяйво шкіри. Пудру можна нанести лише на Т-зону — там, де блиск справді заважає. Зона під очима точно не потребує товстого шару фіксації — консилер може впоратись і сам, якщо він світловідбивний і не щільний.

Тональна основа - найважливіша в макіяжі
Тональна основа. Фото: freepik 

Темна підводка під очима

Чорний олівець знизу здається класикою. Але саме він часто робить погляд важким і зменшує очі візуально. Особливо якщо лінія товста або не розтушована. Набагато м’якший вигляд мають коричневі чи сіро-бежеві відтінки. Їх легко приглушити пензлем і відразу зникає відчуття "обведених" очей. А трохи світла у внутрішньому куточку — хайлайтер або світлі тіні — миттєво повертають обличчю свіжість.

Невдалі рум’яна або бронзер

Рум’яна можуть і омолодити, і навпаки, додати віку. Якщо відтінок надто яскравий чичервонуватий, це майже завжди робить обличчя старшим. З бронзером така сама історія: надто холодний чи надто помаранчевий відтінок створює штучний тіньовий ефект.

Оптимальний варіант — м’які рожево-персикові тони. Вони поводяться як природний рум’янець. Наносьте їх на верхню частину щік, ближче до вилиці, а не низько — так овал має підтягнутіший вигляд.

Що в макіяжі додає вам віку — найтиповіші помилки - фото 2
Рум'яна. Фото: freepik

Занадто тонкі або різко окреслені брови

Брови сильно впливають на вираз обличчя. Якщо вони надто тонкі або жорстко намальовані, це додає обличчю суворості і віку. Природна форма завжди має м’якший вигляд.

Використовуйте олівець або тіні в тон вашого волосся та працюйте короткими легкими штрихами, ніби домальовуєте власні волосинки. Такий спосіб створює об’єм, але не перевантажує обличчя.

Автор:
Автор:
Юлія Печерська
