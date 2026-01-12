Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Секрет роскошных губ от Бибер — макияж, задающий тренд 2026

Секрет роскошных губ от Бибер — макияж, задающий тренд 2026

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:43
Трендовые губы 2026 — техника макияжа, которую обожают Дуа Липа и Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Четкие контуры губ, которые мы рисовали карандашом годами, выходят из игры. Теперь в макияже модно, когда все немного размыто, но при этом выглядит так, будто так и надо.

Об этой технике рассказало издание Elle.

Реклама
Читайте также:

Дневной макияж губ 2026 года

Визажисты называют это Halo Lips — губы с ореолом. Эффект такой, будто вокруг рта мягкое свечение, а сами губы выглядят более объемными без филлеров и карандаша. Вместо четких линий используются тени, полутона, легкая игра со светом.

Кэти Джейн, которая рисует Хейли Бибер и Дуа Липу, утверждает, что жесткие контуры уже не работают. Сейчас фокус на мягкости. Губы должны выглядеть живыми, а не нарисованными. Тренд подходит под любой подтон кожи и не требует сложных манипуляций — именно поэтому он так быстро разлетелся.

Яка техніка макіяжу набирає популярності серед селебріті
Дуа Липу. Фото из Elle

Как сделать Halo Lips

Кэти советует взять кремовый бронзер и кисточку. Легко провести вокруг губ, создавая тот самый "ореол". Только не по линии рта, а чуть выше или ниже — там, где губы самые пухлые. Финальный шаг — растушевать все кистью или пальцами. Чем больше размытие, тем лучше. Губы становятся пухлее, но никто не скажет, что вы их рисовали. Это будет выглядеть естественно, даже если вы потратили на это пять минут.

Яка техніка макіяжу робить губи об'ємнішими
Губы Хейли Бибер. Фото из Elle

Этот макияж работает даже днем. Он не привлекает лишнего внимания, но меняет лицо. Просто потому, что фокус смещается не на линии, а на текстуру и свет. А это уже другой уровень.

Ранее мы писали о том, что должно быть в косметичке каждой женщины почтенного возраста, чтобы она выглядела безупречно.

Также мы сообщали, какие типичные ошибки в макияже могут еще и добавлять возраста.

мода знаменитости макияж тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации