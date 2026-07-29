Макіяж після 50: як візуально підтягнути обличчя

Косметика, жінка з гарним макіяжем. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

З віком макіяж перестає бути способом щось приховати. Навпаки — він має освіжати обличчя, підкреслювати природні риси та робити погляд більш відкритим. Саме тому після 50 років багато звичних прийомів уже не працюють так, як раніше. Те, що колись мало ефектний вигляд, тепер може лише підкреслити зморшки або зробити обличчя втомленішим.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Який макіяж робити після 50

Якщо трохи змінити техніку нанесення косметики та обрати правильні текстури, результат буде розкішним.

Легкий тон замість щільного покриття

Найбільша помилка — намагатися перекрити все густою тональною основою. Щільний тон осідає у зморшках і тільки привертає до них увагу. Краще обрати легкі флюїди або тональні засоби з природним сяйвом. Вони вирівнюють колір шкіри, але не створюють відчуття маски.

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Не перестарайтеся з пудрою

Пудра після 50 років потрібна далеко не завжди. Якщо наносити її на все обличчя, вона може зробити шкіру сухішою на вигляд і виділити навіть дрібні зморшки.

Краще використовувати зовсім небагато засобу й лише там, де швидко з'являється жирний блиск — на лобі, носі чи підборідді. Для зрілої шкіри більше підходять дуже дрібно змелені пудри.

Рум'яна здатні змінити обличчя

Саме рум'яна часто роблять макіяж живим. Наносьте їх не занадто низько, а трохи вище на щоки та розтушовуйте у напрямку до скронь. Такий прийом допомагає зробити риси обличчя більш підтягнутими.

Забудьте про різкі стрілки

Чіткі графічні лінії не завжди прикрашають зріле обличчя. Якщо хочеться підкреслити очі, краще використати олівець і трохи його розтушувати. Туш варто наносити переважно на верхні вії, особливо добре профарбовуючи зовнішні кутики.

Тіні мають бути спокійними

Перламутрові текстури часто підкреслюють рельєф повік, тому від них краще відмовитися. Замість цього обирайте матові або сатинові тіні природних відтінків.

Наприклад, теплі коричневі, бронзові, теракотові кольори. Якщо більше пасує холодна палітра, зверніть увагу на запорошено-рожеві, бузкові чи ніжно-лавандові відтінки.

Для губ — природні кольори

Темні матові помади можуть візуально зробити губи тоншими. Значно свіжіший вигляд будуть мати нюдові, рожево-бежеві або ніжно-рожеві кольори із сатиновим фінішем. Якщо контур губ став менш чітким, його можна акуратно підкреслити олівцем у тон помади. Це буде мати природний вигляд й допоможе зробити макіяж охайнішим.

Не забувайте про брови

Саме брови багато в чому визначають вираз обличчя. Достатньо розчесати волоски щіточкою, заповнити невеликі прогалини олівцем і закріпити форму прозорим гелем.

Але не варто вибирати занадто темний відтінок. Краще, якщо він буде максимально близьким до природного кольору або навіть трохи світлішим.

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