Які 3 щоденні звички непомітно псують ваші нігті: ніякий догляд не допоможе

Догляд за нігтями. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто звинувачує у ламких нігтях нестачу вітамінів або невдалий манікюр. Але інколи причина буває в іншому. Звички, які здаються дрібницями, поступово псують нігтьову пластину, і вона просто не витримує довжини.

Новини.LIVE розповість про які звичка мова.

Якщо нігті постійно ламаються в одному місці або починають розшаровуватися на кінчиках, придивіться до того, що робите руками щодня.

Мити посуд голими руками

Після пів години біля мийки руки можуть мати цілком нормальний вигляд, але для нігтів це вже навантаження. Вода проникає всередину пластини, а коли вона випаровується, ніготь знову стає сухішим. Якщо так відбувається щодня, край поступово втрачає міцність.

Мийні засоби теж не додають користі. Вони легко знежирюють поверхню. Саме тому рукавички — це не про охайний манікюр, а про нормальний захист.

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Прибирати без рукавичок

Засоби для духовки, плитки, скла чи сантехніки працюють за одним принципом — добре розчиняють бруд і жир. Разом із цим вони пересушують шкіру рук і саму нігтьову пластину. Після одного прибирання різницю можна й не помітити. Але якщо так відбувається кілька разів на тиждень, нігті стають тоншими й починають ламатися навіть від легкого натискання.

Часто знімати лак або гель-лак

Нігті псує не лише саме покриття, а й спосіб його видалення. Тривале замочування в ацетоні пересушує пластину та шкіру навколо неї. Ще гірше — відривати гель-лак руками або прибирати залишки металевим інструментом.

Разом із покриттям можна зняти верхній шар нігтя. Після цього на поверхні залишаються білі плями, нерівності, а сама пластина стає тонкою і легко гнеться. Якщо одразу зробити новий манікюр, пошкоджена ділянка не зникне — їй доведеться повністю відрости.

Отже, щоб нігті перестали ламатися, не обов’язково скуповувати зміцнювальні лаки. Рукавички під час миття посуду й прибирання, обережне зняття покриття та менший контакт з ацетоном можуть дати значно помітніший результат.

Раніше ми писали про те, якого догляду потребують наші ноги, якщо хочете, щоб вони мали бездоганний вигляд. Варто окремо увагу приділяти проблемам зі стопами.

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