Догляд за ногами влітку: що варто робити, щоб із задоволенням носити босоніжки

Доглянуті ноги. Колаж: Новини.LIVE

Відкриті босоніжки одразу показують те, що взимку легко приховати. Суха шкіра, потріскані п'яти чи пожовклі нігті здатні зіпсувати враження навіть від найдорожчого взуття. При цьому зміни на стопах можуть свідчити не лише про нестачу догляду. Іноді зміни на стопах можуть бути сигналом, що в організмі не все гаразд, тому залишати їх без уваги не варто.

Новини.LIVE розповість, що робити, якщо справа саме в неправильному догляді.

Як доглядати за ногами влітку

Якщо п'яти швидко грубішають, після душу пройдіться по них пемзою. Робити це щодня не потрібно — двох-трьох разів на тиждень цілком достатньо. Такий догляд не дає шкірі надто ущільнюватися, тому мозолі з'являються значно рідше.

Після дня, проведеного на ногах, допомагає тепла ванночка з морською сіллю. Достатньо потримати стопи у воді 5–10 хвилин, щоб вони трохи відпочили. Після ванночки можна скористатися скрабом. Найбільше уваги варто приділити шкірі біля нігтів і між пальцями.

Для щоденного догляду добре підходять креми із сечовиною. Саме вони найкраще пом'якшують грубу шкіру, натоптні та сухі ділянки. А щоб отримати ще кращий результат, крем можна нанести перед сном товстішим шаром і вдягнути бавовняні шкарпетки.

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Кутикула й нігті також потребують живлення. Для цього підійдуть засоби з оливковою, мигдальною або олією ши. Якщо нігті стали ламкими, варто тимчасово відмовитися від декоративного покриття та скористатися зміцнювальною базою.

Під час підстригання нігтів не закруглюйте краї. Прямий зріз допомагає уникнути вростання, а разом із ним — болю та запалення.

У спекотні дні ще виручає дезодорант для ніг. Він допомагає зменшити неприємний запах і довше зберегти відчуття свіжості. Також радимо не залишати без захисту верхню частину стоп. На пляжі або під час тривалих прогулянок вона обгорає не рідше, ніж плечі чи ніс, тому сонцезахисний крем потрібен і для цієї ділянки.

Раніше ми писали про те, чому все частіше почали робити японський педикюр. Це саме той дизайн, який поєднує красу та догляд.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи рекомендують фахівці робити педикюр, якщо часто носити саме закрите взуття. Про ноги потрібно вміти правильно піклуватися.