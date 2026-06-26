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Головна Мода 4 універсальні кольори педикюру для жінок зрілого віку

4 універсальні кольори педикюру для жінок зрілого віку

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 18:46
Педикюр після 50 років: кольори, з якими складно помилитися
Педикюр для зрілої жінки. Колаж: Новини.LIVE

У теплу пору року відкриті босоніжки та сандалі знову стають частиною щоденних образів. Саме тому доглянуті стопи та акуратний педикюр виходять на перший план. І якщо з віком хочеться, щоб покриття мало не лише красивий, а й елегантний вигляд, варто звернути увагу на кілька перевірених відтінків.

Про них детальніше розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Відома нейл-майстриня Джорджія Рей, яка працює із зірковими клієнтами, радить робити ставку на кольори, що освіжають зовнішній вигляд стоп і підкреслюють доглянутість без зайвої яскравості.

Ніжно-рожевий нюд

Світло-рожеві відтінки залишаються одними з найвдаліших для педикюру в будь-якому віці. Вони мають природний вигляд, не привертають зайвої уваги та роблять нігті охайними. Особливо добре такі кольори приховують дрібні недосконалості та візуально додають свіжості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бежеві та персикові відтінки

Тепла нейтральна палітра завжди працює на користь образу. Бежевий, кремовий або легкий персиковий колір роблять шкіру візуально теплішою та додають педикюру доглянутого вигляду. А ось надто холодні відтінки можуть підкреслювати втому шкіри та робити її менш виразною.

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Бордовий і класичний червоний

Є кольори, які не виходять з моди роками. Саме до них належить насичений червоний. Він чудово поєднується як із повсякденним взуттям, так і з вечірніми образами. Темно-червоні та винні відтінки додають педикюру вишуканості й завжди мають доречний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми писали про останні тренди в педикюрі, що також будуть актуальні цього літа. Серед них є усім знайомий френч.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи безпечно робити педикюр влітку, якщо носите закрите взуття. Але відзначимо, що доглянуті стопи — це дуже важливо для здоров'я.

жінки за 50 років нігті літній педикюр
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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