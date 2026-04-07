Закрите взуття не привід відкладати педикюр: поради експертів

Педикюр. Фото: freepik

Педикюр — це не тільки краса, але й здоров’я ваших ніг. Адже наші стопи щодня працюють понаднормово. Тому іноді навіть дрібний дискомфорт може перетворитися на проблему, якщо не піклуватися про ноги.

Чому варто робити педикюр

Незважаючи на те, що весна — час закритого взуття, це зовсім не привід забувати про педикюр до самого літа. Експерти наголошують, що регулярний догляд за стопами важливий навіть тоді, коли ноги весь день ховаються у черевиках або чоботях.

Більше про користь педикюру:

процедура допомагає запобігти врослим нігтям і грибковим інфекціям. Навіть непомітні проблеми можуть згодом спричинити дискомфорт;

чисті та зволожені стопи підвищують відчуття комфорту, навіть якщо більшість дня ноги в закритому взутті;

педикюр у холодні дні стає маленьким ритуалом тепла і затишку для тіла та душі.

Саме тому фахівці радять не нехтувати процедурою навіть у зимовий період, бо доглянуті стопи — це не лише красиво, але й про здоров’я та комфорт кожен день.

Ще один маленький лайфхак, яким варто скористатися: після процедури вдома одягніть чисті шкарпетки. А на ніч обробіть стопи м’яким скрабом і нанесіть живильний крем із загоювальними компонентами. Це допомагає шкірі швидше відновитися і зберегти ніжність та доглянутість ніг.

