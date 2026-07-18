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Головна Мода Засмага матиме ще кращий вигляд: 3 ідеальні кольори манікюру

Засмага матиме ще кращий вигляд: 3 ідеальні кольори манікюру

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 19:53
3 кольори манікюру, які найкраще підкреслюють літню засмагу
Літній манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Влітку навіть найпростіший манікюр може зробити образ більш ефектним. Особливо якщо правильно підібрати колір лаку. Деякі відтінки красиво контрастують із засмаглою шкірою, через що вона здається ще більш золотистою та доглянутою.

Новини.LIVE розповість про три кольори, які цього літа мають особливо вдалий вигляд.

Молочний

Якщо хочеться чогось стриманого, але стильного, молочний лак — один із найкращих варіантів. Напівпрозоре покриття буде мати легкий й акуратний вигляд, а на фоні засмаглої шкіри нігті здаються ще охайнішими. Такий манікюр пасує практично до будь-якого одягу й доречний як для відпочинку, так і для роботи.

Червоний

Червоний манікюр ніколи не виходить із моди, але цього сезону варто звернути увагу саме на теплі відтінки. Вони чудово поєднуються із засмагою, додають образу яскравості та роблять руки візуально більш доглянутими. Холодні винні кольори краще залишити на осінь.

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Жовтий

Сонячний жовтий став одним із найпомітніших трендів літа-2026. Він асоціюється з відпочинком, гарним настроєм і теплими днями. На засмаглій шкірі такий відтінок має дуже виразний вигляд, тому не дивно, що його дедалі частіше обирають і майстри, і модниці.

@theshaeaffect

the prettiest pastel yellow 💛 russian manicure on myself, so clean so perfect! #structuredmanicure #russianmanicure #foryou #foryoupage #biab

♬ Dreamy Girl - Headphone Chill Girl

Раніше ми писали про те, які тренди в манікюрі останнім часом стали дуже популярними в соціальних мережах. Мова про мінімалістичні дизайни, які сподобаються тим, хто втомився від надмірного декору.

Також Новини.LIVE повідомляли про вдалі варіанти манікюру для жінок, що планують відпустку. Це дуже вдалий час для експерименту.

літо нігті модний манікюр 2026
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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