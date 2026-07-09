Манікюр у стилі стюардес став головним nail-трендом літа: чому його варто повторити

Манікюр стюардеси. Колаж: Новини.LIVE

Останнім часом у соцмережах усе частіше згадують так званий манікюр у стилі стюардес. В нього не складний дизайн чи модні ефекти, а максимально доглянутий і стриманий вигляд. Саме тому такий варіант подобається тим, хто хоче, щоб руки мали акуратний вигляд за будь-яких обставин.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Модний манікюр в стилі стюардес

Для бортпровідниць манікюр — це частина професійного зовнішнього вигляду. Через постійний контакт із пасажирами руки завжди залишаються на виду, тому вони мають бути охайними, а шкіра — доглянутою. Особливо це важливо взимку, коли сухість і холод швидко псують стан рук.

Основне правило такого манікюру — природність. Довгі нігті тут не вітаються. Найкращий вигляд мають короткі або акуратно підпиляні нігті, які не заважають у роботі та мають елегантний вигляд.

Що стосується покриття, то вибір теж досить простий. Дозволені прозорий лак, нюдові відтінки та класичний французький манікюр. Такі кольори мають охайний вигляд, поєднуються з будь-яким одягом і не привертають зайвої уваги.

Водночас є речі, від яких доведеться відмовитися:

яскраві кольори, великі декоративні елементи;

блискучі втирки чи перламутровий ефект не відповідають цьому стилю;

так само недоречними вважаються накладні нігті та покриття зі сколами або помітно відрослою довжиною.

Саме в цьому і полягає секрет популярності манікюру у стилі стюардес. Він не намагається здивувати дизайном, зате створює враження доглянутості. Акуратні нігті нейтрального кольору будуть доречні і в офісі, і на відпочинку, тому цей тренд легко вписується у повсякденний гардероб та залишається актуальним незалежно від сезону.

Раніше ми писали про те, який манікюр можна зробити перед відпусткою, щоб мати стильний вигляд. Стилісти пропонують декілька варіантів.

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