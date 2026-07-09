Маникюр в стиле стюардесс стал главным трендом лета: почему его стоит повторить

Маникюр стюардессы. Коллаж: Новини.LIVE

В последнее время в соцсетях все чаще упоминают так называемый маникюр в стиле стюардесс. Его особенность — не сложный дизайн или модные эффекты, а максимально ухоженный и сдержанный вид. Именно поэтому такой вариант нравится тем, кто хочет, чтобы руки выглядели аккуратно при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Модный маникюр в стиле стюардесс

Для бортпроводниц маникюр — это часть профессионального внешнего вида. Из-за постоянного контакта с пассажирами руки всегда находятся на виду, поэтому они должны быть опрятными, а кожа — ухоженной. Особенно это важно зимой, когда сухость и холод быстро портят состояние рук.

Основное правило такого маникюра — естественность. Длинные ногти здесь не приветствуются. Лучше всего смотрятся короткие или аккуратно подпиленные ногти, которые не мешают в работе и выглядят элегантно.

Что касается покрытия, то выбор тоже довольно прост. Допускаются прозрачный лак, нюдовые оттенки и классический французский маникюр. Такие цвета выглядят аккуратно, сочетаются с любой одеждой и не привлекают лишнего внимания.

В то же время есть вещи, от которых придется отказаться:

яркие цвета, крупные декоративные элементы;

блестящие втирки или перламутровый эффект не соответствуют этому стилю;

также неуместными считаются накладные ногти и покрытие с сколами или заметно отросшей длиной.

Именно в этом и заключается секрет популярности маникюра в стиле стюардесс. Он не пытается удивить дизайном, зато создает впечатление ухоженности. Аккуратные ногти нейтрального цвета будут уместны и в офисе, и на отдыхе, поэтому этот тренд легко вписывается в повседневный гардероб и остается актуальным независимо от сезона.

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