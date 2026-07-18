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Главная Мода Загар будет выглядеть еще лучше: 3 идеальных цвета маникюра

Загар будет выглядеть еще лучше: 3 идеальных цвета маникюра

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 19:53
3 цвета маникюра, которые лучше всего подчеркивают летний загар
Летний маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Летом даже самый простой маникюр может сделать образ более эффектным. Особенно если правильно подобрать цвет лака. Некоторые оттенки красиво контрастируют с загорелой кожей, благодаря чему она кажется еще более золотистой и ухоженной.

Новини.LIVE расскажет о трех цветах, которые этим летом смотрятся особенно удачно.

Молочный

Если хочется чего-то сдержанного, но стильного, молочный лак — один из лучших вариантов. Полупрозрачное покрытие будет выглядеть легко и аккуратно, а на фоне загорелой кожи ногти кажутся еще более ухоженными. Такой маникюр подходит практически к любой одежде и уместен как для отдыха, так и для работы.

Красный

Красный маникюр никогда не выходит из моды, но в этом сезоне стоит обратить внимание именно на теплые оттенки. Они прекрасно сочетаются с загаром, придают образу яркость и делают руки визуально более ухоженными. Холодные винные оттенки лучше оставить на осень.

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Жёлтый

Солнечный желтый стал одним из самых заметных трендов лета-2026. Он ассоциируется с отдыхом, хорошим настроением и теплыми днями. На загорелой коже такой оттенок выглядит очень выразительно, поэтому неудивительно, что его все чаще выбирают и мастера, и модницы.

@theshaeaffect

Самый красивый пастельно-жёлтый 💛 русский маникюр на себе, такой чистый, такой идеальный! #structuredmanicure #russianmanicure #foryou #foryoupage #biab

♬ Dreamy Girl - Headphone Chill Girl

Ранее мы писали о том, какие тренды в маникюре в последнее время стали очень популярными в социальных сетях. Речь идет о минималистичных дизайнах, которые понравятся тем, кто устал от избыточного декора.

Также Новини.LIVE сообщали об удачных вариантах маникюра для женщин, планирующих отпуск. Это очень подходящее время для экспериментов.

лето ногти модный маникюр 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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