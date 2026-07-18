3 цвета маникюра, которые лучше всего подчеркивают летний загар

Загар будет выглядеть еще лучше: 3 идеальных цвета маникюра
Летом даже самый простой маникюр может сделать образ более эффектным. Особенно если правильно подобрать цвет лака. Некоторые оттенки красиво контрастируют с загорелой кожей, благодаря чему она кажется еще более золотистой и ухоженной.
Новини.LIVE расскажет о трех цветах, которые этим летом смотрятся особенно удачно.
Молочный
Если хочется чего-то сдержанного, но стильного, молочный лак — один из лучших вариантов. Полупрозрачное покрытие будет выглядеть легко и аккуратно, а на фоне загорелой кожи ногти кажутся еще более ухоженными. Такой маникюр подходит практически к любой одежде и уместен как для отдыха, так и для работы.
@stephanieyianni_
Идеальный молочный маникюр ☁️🤍🥛✨ #milkymanicure #milkywhitenails #biab #glossify #naturalnails #nailinspo #cleannails♬ original sound - TWINKLE
Красный
Красный маникюр никогда не выходит из моды, но в этом сезоне стоит обратить внимание именно на теплые оттенки. Они прекрасно сочетаются с загаром, придают образу яркость и делают руки визуально более ухоженными. Холодные винные оттенки лучше оставить на осень.
@nailsbydanika_
red nails are elite #rednailtheory #rednails #autumnnails #biab #nailtech♬ Untouchable (No) Sped Up - Remix - Xanemusic & NVBR & kevoxx
Жёлтый
Солнечный желтый стал одним из самых заметных трендов лета-2026. Он ассоциируется с отдыхом, хорошим настроением и теплыми днями. На загорелой коже такой оттенок выглядит очень выразительно, поэтому неудивительно, что его все чаще выбирают и мастера, и модницы.
@theshaeaffect
Самый красивый пастельно-жёлтый 💛 русский маникюр на себе, такой чистый, такой идеальный! #structuredmanicure #russianmanicure #foryou #foryoupage #biab♬ Dreamy Girl - Headphone Chill Girl
Ранее мы писали о том, какие тренды в маникюре в последнее время стали очень популярными в социальных сетях. Речь идет о минималистичных дизайнах, которые понравятся тем, кто устал от избыточного декора.
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