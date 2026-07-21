Якщо робите так щодня, макіяж може додавати віку: поради візажистів

Макіяж. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто впевнений, що макіяж допомагає приховати вікові зміни. Але буває навпаки: кілька невдалих прийомів можуть зробити обличчя втомленішим і візуально додати кілька років. І справа не в кількості косметики, а в тому, наскільки вона відповідає віку та стану шкіри.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Який макіяж буде завжди доречним

У 20 років головне знати міру. Молодій шкірі зазвичай не потрібен щільний тон чи складний контуринг. Якщо нанести забагато продуктів, природна свіжість просто зникне. Надто темні брови, товсті стрілки й об'ємні накладні вії теж часто мають важчий вигляд, ніж хотілося б. Набагато краще працює легкий тон або ВВ-крем, акуратно оформлені брови та один акцент — або на очах, або на губах.

Після 30 років багато жінок починають маскувати перші дрібні зморшки великою кількістю пудри або щільними тональними засобами. Проте це лише підкреслює текстуру шкіри. Якщо хочеться, щоб обличчя мало свіжіший вигляд, варто звернути увагу на засоби з легким природним сяйвом. Кремові рум'яна також освіжають обличчя значно краще, ніж сухі. А замість чіткої чорної підводки можна легко розтушувати тіні — погляд одразу стане відкритішим.

Після 40 років особливо важливо переглянути звичний набір косметики. Те, що мало гарний вигляд десять років тому, зараз може працювати зовсім інакше. Щільний тон часто накопичується у дрібних складках, а велика кількість пудри робить шкіру сухішою на вигляд. Не найкраща ідея й повністю обводити очі темним олівцем — це візуально робить їх меншими. Краще зробити легкий акцент на верхній повіці, а бровам надати природної форми без різких контурів.

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Після 50 років на перший план виходить зволоження. Якщо шкірі бракує вологи, матові текстури лише підкреслять це. Саме тому багато візажистів радять перейти на більш кремові продукти. Легкий тон із доглядовими компонентами, кремові рум'яна та помади із сатиновим або глянцевим фінішем допомагають зробити обличчя живішим. А ось із бронзером варто бути обережною, особливо якщо він дуже темний.

У 60 років макіяж має залишатися максимально легким. Щільне покриття вже не приховає вікові зміни, а лише зробить їх помітнішими. Замість класичного тонального крему можна використовувати CC-крем або легкий тонувальний засіб. Очі теж не варто перевантажувати: трохи туші на верхніх віях і спокійні відтінки тіней матимуть значно природніший вигляд. Для губ краще обирати зволожувальні помади природних кольорів.

Після 70 років головне правило залишається незмінним — що менше косметики, то краще. Не потрібно намагатися повністю приховати вікові зміни. Значно красивіший вигляд має доглянута шкіра з легким природним сяйвом, а не товстий шар тонального крему. Достатньо трохи вирівняти тон, додати колір губам і зовсім небагато підкреслити вії.

Зрештою, молодший вигляд залежить не від кількості косметики. Часто достатньо змінити текстури, відмовитися від зайвої матовості та не перевантажувати обличчя великою кількістю засобів. Легкий макіяж майже завжди має дорожчий, свіжіший й природніший вигляд.

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