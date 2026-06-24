Перманент брів уже не в моді: що нового пропонують модницям у 2026 році

Брови. Колаж: Новини.LIVE

Ще зовсім недавно перманентний макіяж брів був однією з найпопулярніших процедур у салонах краси. Багатьох приваблювала можливість прокидатися з уже оформленими бровами та не витрачати час на щоденний макіяж. Але зараз ставлення до такого способу корекції помітно змінилося.

Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек розповість про це детальніше.

Усе більше жінок відмовляються від щільно промальованих брів на користь природного вигляду. Сьогодні в моді не ідеально рівні контури, а легкість і натуральність. Саме тому старі техніки поступово відходять у минуле.

Які брови актуальні у 2026 році

Багато хто зіткнувся з тим, що через кілька років після процедури брови вже не виглядали так, як одразу після салону. Пігмент міг втрачати початковий відтінок або змінювати колір, а форма, яка колись здавалася сучасною, поступово ставала застарілою.

Тому однією з найзатребуваніших процедур цього року стало пудрове напилення. Воно створює м'який ефект, ніби брови злегка підфарбували косметикою.

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Не втрачає популярності й волоскова техніка. Майстер промальовує окремі волоски, завдяки чому брови здаються густішими, але при цьому залишаються максимально природними.

Часто спеціалісти комбінують обидва методи. Такий підхід дозволяє отримати більш реалістичний результат без різких ліній та надмірної насиченості кольору.

Саме природність сьогодні вважається одним із головних критеріїв краси. Жінки дедалі рідше прагнуть кардинально змінювати риси обличчя. Натомість вони хочуть підкреслити те, що вже мають, і зробити це максимально непомітно для оточення.

Фахівці також радять уважно вивчати портфоліо перед записом на процедуру. Найкраще оцінювати не свіжі роботи одразу після сеансу, а фото після повного загоєння. Саме вони показують, як процедура виглядатиме після загоєння та як поводитиметься пігмент з часом.

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