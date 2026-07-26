Одна помилка може зіпсувати форму брів: стилісти застерігають

Дівчина з гарними бровами, ножиці. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Стрижка брів уже давно викликає суперечки навіть серед самих майстрів. Якщо в одному салоні вам без вагань запропонують підрівняти волоски ножицями, то в іншому скажуть, що краще цього не робити й обмежитися корекцією пінцетом. Саме тому багатьох цікавить, чи справді ця процедура може нашкодити.

Новини.LIVE розповість, чим ця процедура може бути шкідливою.

Усе залежить від особливостей волосків, техніки виконання та бажаного результату. Саме тому думки спеціалістів часто не збігаються.

Чому не варто стригти брови

Багато бровістів не люблять використовувати ножиці з однієї простої причини — після цього брови можуть втратити природний вигляд. Кожен волосок від природи звужується до кінчика, тому брови мають акуратний вигляд. Коли кінчик зрізають, волосина стає візуально товстішою, а сама брова може мати більш жорсткою.

Ще один момент, про який часто говорять майстри, — поведінка волосків після стрижки. Іноді вони починають стирчати в різні боки й гірше піддаються укладанню. Це трапляється не у всіх, але якщо волосся саме по собі жорстке, така проблема цілком можлива. У такому випадку навіть спеціальний гель не завжди допомагає досягти бажаної форми.

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Деякі фахівці також вважають, що постійне підстригання може впливати на природне оновлення волосків. Існує думка, що занадто легке після стрижки волосся випадає повільніше, через що новим волоскам складніше пробитися назовні. Через це інколи з'являються врослі волоски, хоча підтверджених доказів, що так відбувається у всіх, немає.

Не всім подобається і те, як підстрижені брови поводяться після фарбування. Через зрізані кінчики окремі волоски можуть стати темнішими або щільнішими, тому колір іноді розподіляється нерівномірно.

Втім, є й ті, хто не бачить у цій процедурі нічого поганого. Якщо волоски дуже довгі й вибиваються із загальної форми, легке підрівнювання допомагає зробити брови більш охайними. Особливо це актуально для людей із густими та неслухняними бровами.

До того ж далеко не всі стикаються з негативними наслідками. У багатьох після стрижки волоски продовжують рости так само, як і раніше, без жодних змін. Саме тому частина майстрів спокійно використовує ножиці у своїй роботі, якщо бачить, що це дійсно покращить результат. У підсумку все зводиться до індивідуальних особливостей.

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