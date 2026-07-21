Фарбувати волосся влітку чи почекати до осені: що радять стилісти

Фарбування волосся. Колаж: Новини.LIVE

Літо для волосся часто стає справжньою перевіркою. Сонце, спека, морська вода, вітер і часте миття поступово роблять його сухішим, через що воно може втрачати блиск, ставати ламким і швидше тьмяніти після фарбування. Саме тому в теплий сезон варто трохи змінити звичний догляд.

Новини.LIVE розповість детальніше про це.

Як доглядати за волоссям влітку

Не поспішайте мити голову щодня. Якщо волосся не має брудний вигляд, іноді достатньо просто освіжити його водою або скористатися сухим шампунем. Часте використання очищувальних засобів може вимивати природний захисний шар, через що довжина стає більш сухою.

Ще одна річ, про яку легко забути, — захист від сонця. Ультрафіолет впливає не лише на шкіру, а й на волосся. Через нього воно швидше втрачає вологу, а фарбований колір стає менш насиченим. Перед виходом на вулицю можна нанести спеціальний спрей із UV-захистом. А якщо плануєте довго бути на сонці, не зайвими будуть капелюх, панама чи легка хустка.

Фарбування волосся влітку

Окрему увагу варто приділити фарбуванню. Влітку колір справді вимивається швидше, особливо після купання в морі або басейні. Проте це не означає, що потрібно частіше оновлювати фарбу. Навпаки, регулярне фарбування в короткі проміжки часу може ще більше пересушити волосся.

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Якщо хочеться освіжити відтінок, можна звернути увагу на тонувальні засоби. Вони допомагають підтримати колір між повноцінними фарбуваннями та зазвичай діють м'якше, ніж стійкі фарби.

Фарбувати волосся влітку не заборонено. Але потрібно враховувати, що після процедури йому потрібен трохи уважніший догляд. Засоби для зволоження, захист від сонця та дбайливе очищення допоможуть довше зберегти і колір, і здоровий вигляд волосся навіть у найспекотніші дні.

Раніше ми писали про те, як колористи радять доглядати за блондом. Якщо прислухатися до їх, то вдасться зберегти насичений колір надовго.

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