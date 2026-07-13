За народними прикметами: 3 дні, коли не радять мити голову

Миття голови. Колаж: Новини.LIVE

Навіть сьогодні багато людей звертають увагу на народні прикмети. Хтось ставиться до них із посмішкою, а хтось і досі намагається не порушувати старі правила. Одне з таких повір'їв стосується звичайного миття голови. Наші предки вірили, що для цього існують як вдалі, так і несприятливі дні.

Які саме дні вважаються невдалими та чому, розповідає Новини.LIVE.

Понеділок, п'ятниця і неділя

Саме ці три дні в народних повір'ях називають небажаними для миття волосся. Понеділок пов'язували з початком нового тижня. Вважалося, що якщо помити голову цього дня, можна втратити натхнення, переплутати плани або забути щось важливе.

П'ятниця, за давніми віруваннями, нібито могла принести непорозуміння в особистому житті. Люди вірили, що після такого миття легше посваритися з коханою людиною або навіть зруйнувати стосунки.

Неділю ж називали днем, коли не варто "змивати" власну удачу. Саме тому наші предки уникали будь-яких зайвих водних процедур із волоссям, побоюючись фінансових труднощів або невдач у справах.

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Водночас важливо пам'ятати, що все це — лише народні прикмети, які не мають наукового підтвердження.

Середа та четверг

Навколо цих днів також існує чимало запитань. Насправді ж у народних традиціях вони вважаються нейтральними. Тобто жодних особливих заборон немає.

Якщо волосся вже втратило свіжість, сміливо мийте його. А якщо поспішати нікуди, можна просто зробити це наступного дня — виключно за власним бажанням, а не через забобони.

Чому не радять мити голову перед сном

Є й цілком практична порада, яка не пов'язана з прикметами. Лягати спати з мокрим волоссям — не найкраща ідея. За ніч пасма можуть сильно зім'ятися, а вранці їх буде складніше привести до ладу. Крім того, якщо в кімнаті прохолодно або є протяг, існує ризик переохолодитися.

Які дні вважали найвдалішими

За народними віруваннями, найкращий час для миття голови — вівторок і субота. Саме ці дні вважали сприятливими для очищення та оновлення. Наші предки були переконані, що такі процедури допомагають залишити позаду все зайве, притягнути добрі зміни та зустріти новий період із гарним настроєм.

Звісно, сучасні трихологи радять орієнтуватися не на календар, а на потреби волосся та шкіри голови. Якщо волосся швидко жирніє, чекати "правильного" дня немає сенсу — головне підтримувати чистоту й комфорт.

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