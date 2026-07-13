Согласно народным приметам: 3 дня, когда не рекомендуется мыть голову

Мытье головы. Коллаж: Новини.LIVE

Даже сегодня многие люди обращают внимание на народные приметы. Кто-то относится к ним с улыбкой, а кто-то до сих пор старается не нарушать старые правила. Одно из таких поверь касается обычного мытья головы. Наши предки верили, что для этого существуют как удачные, так и неблагоприятные дни.

Какие именно дни считаются неудачными и почему, рассказывает Новини.LIVE.

Понедельник, пятница и воскресенье

Именно эти три дня в народных поверьях называют нежелательными для мытья волос. Понедельник связывали с началом новой недели. Считалось, что если помыть голову в этот день, можно потерять вдохновение, перепутать планы или забыть что-то важное.

Пятница, согласно древним поверьям, якобы могла принести недоразумения в личной жизни. Люди верили, что после такого мытья легче поссориться с любимым человеком или даже разрушить отношения.

Воскресенье же называли днем, когда не стоит "смывать" собственную удачу. Именно поэтому наши предки избегали любых лишних водных процедур с волосами, опасаясь финансовых трудностей или неудач в делах.

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В то же время важно помнить, что все это — лишь народные приметы, не имеющие научного подтверждения.

Среда и четверг

Вокруг этих дней также существует немало вопросов. На самом деле же в народных традициях они считаются нейтральными. То есть никаких особых запретов нет.

Если волосы уже потеряли свежесть, смело мойте их. А если спешить некуда, можно просто сделать это на следующий день — исключительно по собственному желанию, а не из-за суеверий.

Почему не рекомендуют мыть голову перед сном

Есть и вполне практичный совет, не связанный с приметами. Ложиться спать с мокрыми волосами — не лучшая идея. За ночь пряди могут сильно смяться, а утром их будет сложнее привести в порядок. Кроме того, если в комнате прохладно или есть сквозняк, существует риск переохладиться.

Какие дни считались самыми удачными

Согласно народным поверьям, лучшее время для мытья головы — вторник и суббота. Именно эти дни считались благоприятными для очищения и обновления. Наши предки были убеждены, что такие процедуры помогают оставить позади все лишнее, привлечь хорошие перемены и встретить новый период с хорошим настроением.

Конечно, современные трихологи советуют ориентироваться не на календарь, а на потребности волос и кожи головы. Если волосы быстро жирнеют, ждать "правильного" дня нет смысла — главное поддерживать чистоту и комфорт.

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