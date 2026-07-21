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Главная Мода Стоит ли красить волосы летом: ответ, который удивит многих

Стоит ли красить волосы летом: ответ, который удивит многих

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 07:49
Окрашивать волосы летом или подождать до осени: что советуют стилисты
Окрашивание волос. Коллаж: Новини.LIVE

Лето для волос часто становится настоящим испытанием. Солнце, жара, морская вода, ветер и частое мытье постепенно делают волосы более сухими, из-за чего они могут терять блеск, становиться ломкими и быстрее тускнеть после окрашивания. Именно поэтому в теплый сезон стоит немного изменить привычный уход.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Как ухаживать за волосами летом

Не спешите мыть голову каждый день. Если волосы не выглядят грязными, иногда достаточно просто освежить их водой или воспользоваться сухим шампунем. Частое использование очищающих средств может вымывать естественный защитный слой, из-за чего волосы становятся более сухими.

Еще одна вещь, о которой легко забыть, — защита от солнца. Ультрафиолет влияет не только на кожу, но и на волосы. Из-за него они быстрее теряют влагу, а окрашенный цвет становится менее насыщенным. Перед выходом на улицу можно нанести специальный спрей с UV-защитой. А если планируете долго находиться на солнце, не лишними будут шляпа, панама или легкий платок.

Окрашивание волос летом

Отдельное внимание стоит уделить окрашиванию. Летом цвет действительно вымывается быстрее, особенно после купания в море или бассейне. Однако это не означает, что нужно чаще обновлять краску. Наоборот, регулярное окрашивание с короткими интервалами может еще больше пересушить волосы.

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Если хочется освежить оттенок, можно обратить внимание на тонирующие средства. Они помогают поддерживать цвет между полноценными окрашиваниями и обычно действуют мягче, чем стойкие краски.

Окрашивать волосы летом не запрещено. Но нужно учитывать, что после процедуры им требуется чуть более тщательный уход. Средства для увлажнения, защита от солнца и бережное очищение помогут дольше сохранить и цвет, и здоровый вид волос даже в самые жаркие дни.

Ранее мы писали о том, как колористы советуют ухаживать за блондом. Если прислушаться к их советам, то удастся сохранить насыщенный цвет надолго.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько раз в неделю стоит мыть волосы по рекомендациям трихологов. Есть ориентиры, которых стоит придерживаться.

лето окрашивание волос уход за волосами
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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