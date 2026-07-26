Одна ошибка может испортить форму бровей: стилисты предупреждают

Стилисты назвали процедуру, которая может испортить даже красивые брови
Стрижка бровей уже давно вызывает споры даже среди самих мастеров. Если в одном салоне вам без колебаний предложат подравнять волоски ножницами, то в другом скажут, что лучше этого не делать и ограничиться коррекцией пинцетом. Именно поэтому многих интересует, действительно ли эта процедура может навредить.
Новини.LIVE расскажет, чем эта процедура может быть вредной.
Все зависит от особенностей волосков, техники выполнения и желаемого результата. Именно поэтому мнения специалистов часто расходятся.
Почему не стоит стричь брови
Многие бровисты не любят использовать ножницы по одной простой причине — после этого брови могут потерять естественный вид. Каждый волосок от природы сужается к кончику, поэтому брови выглядят аккуратно. Когда кончик срезают, волосок становится визуально толще, а сама бровь может выглядеть более жесткой.
Еще один момент, о котором часто говорят мастера, — поведение волосков после стрижки. Иногда они начинают торчать в разные стороны и хуже поддаются укладке. Это случается не у всех, но если волосы сами по себе жесткие, такая проблема вполне возможна. В таком случае даже специальный гель не всегда помогает добиться желаемой формы.
Некоторые специалисты также считают, что постоянная стрижка может влиять на естественное обновление волосков. Существует мнение, что слишком обрезанные волоски выпадают медленнее, из-за чего новым волоскам сложнее пробиться наружу. Из-за этого иногда появляются вросшие волоски, хотя подтвержденных доказательств того, что так происходит у всех, нет.
Не всем нравится и то, как подстриженные брови ведут себя после окрашивания. Из-за срезанных кончиков отдельные волоски могут стать темнее или гуще, поэтому цвет иногда распределяется неравномерно.
Впрочем, есть и те, кто не видит в этой процедуре ничего плохого. Если волоски очень длинные и выбиваются из общей формы, легкое подравнивание помогает сделать брови более аккуратными. Особенно это актуально для людей с густыми и непослушными бровями.
К тому же далеко не все сталкиваются с негативными последствиями. У многих после стрижки волоски продолжают расти так же, как и раньше, без каких-либо изменений. Именно поэтому часть мастеров спокойно использует ножницы в своей работе, если видит, что это действительно улучшит результат. В итоге все сводится к индивидуальным особенностям.
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