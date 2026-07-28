Какие стрижки омолаживают после 50: подборка, которая не выходит из моды

Стрижка волос, Джейми Ли Кертис. Фото: magnific, Instagram/jamieleecurtis. Коллаж: Новини.LIVE

После 50 лет многие женщины начинают по-другому смотреть на свою прическу. Уже не так важно гнаться за модными новинками, как найти стрижку, с которой волосы выглядят ухоженными, а лицо кажется более свежим. Хорошо подобранная форма легко придает объем и не заставляет каждое утро тратить много времени перед зеркалом.

В Новини.LIVE со ссылкой на Vogue MX обратили внимание на несколько стрижек, которые уже давно считаются беспроигрышными для женщин после 50 лет.

Какие стрижки для женщин после 50 лет остаются актуальными

Если нравятся короткие прически, стоит присмотреться к пикси. Именно ее уже много лет выбирает Джейми Ли Кертис. Такая стрижка открывает лицо, подчеркивает глаза и особенно хорошо смотрится, если сверху оставить чуть больше объема. К тому же она практична: волосы быстро сохнут, легко укладываются и даже без сложного стайлинга выглядят аккуратно.

Тем, кто не хочет расставаться с длинными волосами, подойдет каскад. Брук Шилдс уже давно остается поклонницей именно этого варианта. Слои делают прическу более живой, придают движение прядям и помогают избежать эффекта тяжелых волос. К тому же каскад красиво обрамляет лицо и освежает образ без кардинальных изменений.

Еще одна стрижка, которая не теряет популярности, — французский боб. На нее стоит обратить внимание хотя бы потому, что Линда Евангелиста не раз доказывала, насколько удачно она может смотреться. Длина примерно до подбородка и легкая небрежность делают прическу современной. Такой боб подчеркивает линию скул, открывает шею и в то же время не требует сложной укладки.

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На самом деле возраст не определяет, какую длину волос нужно носить. Стрижка должна подходить именно вам, легко укладываться и помогать чувствовать себя уверенно. Именно такие прически обычно и выглядят лучше всего.

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