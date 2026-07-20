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Главная Мода Каре, боб или каскад: что лучше всего подходит к круглому лицу

Каре, боб или каскад: что лучше всего подходит к круглому лицу

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 15:15
Лучшие стрижки для круглого лица: 4 варианта, которые рекомендуют стилисты
Девушка с короткой стрижкой. Коллаж: Новини.LIVE

Многие женщины убеждены, что изменить впечатление от внешности можно только с помощью макияжа или одежды. На самом деле иногда достаточно удачной стрижки. Правильная форма прически способна сделать лицо более вытянутым, скрыть лишнюю округлость и даже освежить образ без каких-либо сложных приемов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Если лицо круглое или полноватое, стоит обратить внимание на прически, которые не добавляют ширины по бокам, а наоборот помогают визуально вытянуть силуэт.

Удлиненное каре

Это одна из тех стрижек, которая уже много лет не выходит из моды. Волосы чуть ниже подбородка создают правильные пропорции и делают лицо более изящным. Поэтому стилисты и советуют обратить внимание на удлиненное каре с легкой текстурой.

Подовжене каре завжди матиме попит
Удлиненное каре. Фото из Instagram

Каскад

Если хочется больше объема, стоит присмотреться к каскаду. Различная длина прядей придает прическе легкость, а лицо кажется менее округлым. Такая стрижка подойдет как для волос средней длины, так и для длинных. К тому же каскад не требует сложной укладки, поэтому является практичным выбором для повседневной жизни.

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Каскад. Фото из Instagram

Удлиненный боб

Еще один вариант, который давно заслужил популярность. Его особенность в том, что передние пряди остаются длиннее, чем волосы на затылке. Именно этот прием помогает визуально сделать лицо уже. Удлиненный боб легко вписывается в любой стиль.

Варіант стрижки боб, який підійде різному типу волосся
Удлиненный боб. Фото из Instagram

Какую челку выбрать

Не менее важную роль играет и челка. Стилисты советуют обратить внимание на косую или удлиненную челку. Она не перекрывает лицо, а наоборот помогает немного скорректировать форму лица. А вот густая ровная челка до бровей часто дает противоположный эффект. Из-за нее лицо может казаться шире, поэтому обладательницам круглой формы ее обычно не рекомендуют.

Одним словом, при выборе стрижки важно учитывать не только тренды, но и особенности своей внешности.

Ранее мы писали о том, какие стрижки практически не требуют укладки. Удачные варианты для женщин в возрасте, которые долго держат форму.

Также Новини.LIVE сообщали, какие стрижки после 40 лет омолаживают. Речь пойдет о коротких вариантах стрижек, которые сейчас на пике популярности.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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