Стрижка на среднюю длину волос, которая придает объем и не требует сложной укладки

Стрижка на среднюю длину волос. Коллаж: Новини.LIVE

Если волосы быстро теряют форму, а после укладки уже через час становятся плоскими, стоит обратить внимание не на новые средства по уходу, а на стрижку. Именно она часто решает проблему объема лучше, чем любой стайлинг. Одной из самых актуальных остается стрижка "шегги".

Новини.LIVE расскажет о ней все, что нужно знать.

Какую стрижку сделать на волосы средней длины

Сегодня шегги делают уже не так, как несколько лет назад. Рваные кончики и многослойность никуда не исчезли, но прическа стала более естественной. Лучше всего шегги раскрывается на средней длине. Слои создают ощущение более густых волос, а отдельные пряди не лежат сплошным полотном. Благодаря этому прическа выглядит более динамичной даже без сложной укладки.

Стрижка шегги. Фото из Instagram

Эта стрижка хорошо подходит обладательницам тонких волос, которым не хватает объема у корней. В то же время она не перегружает густые волосы, а наоборот делает их визуально более легкими.

Стрижку "шегги" можно сделать как на прямых, так и на волнистых или кудрявых волосах. Перед стрижкой стоит только обсудить с мастером, насколько выраженной должна быть текстура, ведь от этого зависит конечный результат.

Еще одна причина популярности шегги — простая укладка. Волос достаточно высушить феном, а если хочется сильнее подчеркнуть слои, можно использовать немного текстурирующего средства. Именно благодаря этому прическа не требует ежедневных сложных манипуляций и сохраняет форму без большого количества стайлинга.

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