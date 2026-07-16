Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Стилисты назвали самую модную стрижку лета 2026 года для волос средней длины

Стилисты назвали самую модную стрижку лета 2026 года для волос средней длины

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 16:01
Стрижка на среднюю длину волос, которая придает объем и не требует сложной укладки
Стрижка на среднюю длину волос. Коллаж: Новини.LIVE

Если волосы быстро теряют форму, а после укладки уже через час становятся плоскими, стоит обратить внимание не на новые средства по уходу, а на стрижку. Именно она часто решает проблему объема лучше, чем любой стайлинг. Одной из самых актуальных остается стрижка "шегги".

Новини.LIVE расскажет о ней все, что нужно знать.

Какую стрижку сделать на волосы средней длины

Сегодня шегги делают уже не так, как несколько лет назад. Рваные кончики и многослойность никуда не исчезли, но прическа стала более естественной. Лучше всего шегги раскрывается на средней длине. Слои создают ощущение более густых волос, а отдельные пряди не лежат сплошным полотном. Благодаря этому прическа выглядит более динамичной даже без сложной укладки.

Шеггі стає все популярнішим
Стрижка шегги. Фото из Instagram

Эта стрижка хорошо подходит обладательницам тонких волос, которым не хватает объема у корней. В то же время она не перегружает густые волосы, а наоборот делает их визуально более легкими.

Стрижку "шегги" можно сделать как на прямых, так и на волнистых или кудрявых волосах. Перед стрижкой стоит только обсудить с мастером, насколько выраженной должна быть текстура, ведь от этого зависит конечный результат.

Еще одна причина популярности шегги — простая укладка. Волос достаточно высушить феном, а если хочется сильнее подчеркнуть слои, можно использовать немного текстурирующего средства. Именно благодаря этому прическа не требует ежедневных сложных манипуляций и сохраняет форму без большого количества стайлинга.

Ранее мы писали о том, какие короткие стрижки продемонстрировали модницы этим летом. Если правильно подобрать форму, то прическа получится и стильной, и практичной.

Также Новини.LIVE сообщали о стрижке, которая, напротив, вышла из трендов этого года. В 2026 году она может добавлять возраста и портить общий вид.

тренды модная коротка стрижка стрижка волос
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации