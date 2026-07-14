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Главная Мода Мужчины назвали длину волос, которая им нравится больше всего

Мужчины назвали длину волос, которая им нравится больше всего

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 16:01
Длинные или короткие: какие волосы мужчины считают самыми привлекательными
Женщины со светлыми волосами. Коллаж: Новини.LIVE

Одни мужчины предпочитают короткие стрижки, другие — длинные волосы. Вкусы у всех разные, но некоторые тенденции все же прослеживаются. Исследования показывают, что большинство мужчин чаще обращают внимание именно на женщин с длинными волосами. В то же время все не так однозначно, как может показаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Health Digest.

Какие волосы действительно нравятся мужчинам

В ходе эксперимента, проведенного в США, студентам колледжа предложили оценить женщин исключительно по фотографиям, обращая внимание на длину и цвет волос. После этого им нужно было описать, какими, по их мнению, являются черты характера этих женщин.

В результате участники чаще всего называли привлекательными женщин с длинными светлыми волосами. Именно такие образы участники чаще всего оценивали как привлекательные.

Впрочем, интересно, что внешность влияла не только на симпатию, но и на первое впечатление о характере. Например, женщинам с длинными каштановыми волосами нередко приписывали более низкий уровень интеллекта, чем брюнеткам с короткими стрижками. Конечно, это лишь субъективные ассоциации участников эксперимента, а не реальные факты.

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Исследователи подчеркивают, что хотя длинные волосы для многих мужчин действительно остаются более привлекательными, они не определяют общее впечатление о человеке. Манера общения, уверенность в себе, мимика, поведение и другие черты могут гораздо сильнее влиять на симпатию, чем прическа.

Поэтому делать выводы только по длине волос точно не стоит. Первое впечатление может сложиться за считанные секунды, но именно личность в конечном итоге определяет, захочется ли продолжить знакомство.

Ранее мы писали об основных правилах ухода за волосами, о которых следует помнить. Чтобы волосы не теряли блеск, стоит пересмотреть некоторые свои повседневные привычки.

Также Новини.LIVE сообщали, какая длина волос лучше всего подходит женщинам в возрасте. После 50 лет стилисты рекомендуют учитывать некоторые советы, чтобы скрыть определенные возрастные изменения.

психология мужчины красивые волосы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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