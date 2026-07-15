Какие стрижки выбрать после 40 лет: 4 модных варианта

Короткая стрижка у женщины. Коллаж: Новини.LIVE

С возрастом волосы часто становятся тоньше и теряют объем. Но удачно подобранная стрижка может заметно изменить ситуацию даже без сложной укладки. Стилисты советуют обратить особое внимание на короткие варианты стрижки "боб".

Новини.LIVE расскажет, какие варианты стоит рассмотреть.

Боб уже давно стал классикой, которая не выходит из моды. Его главное преимущество в том, что эту стрижку легко адаптировать под разный тип волос, форму лица и стиль. Именно поэтому ее часто рекомендуют женщинам после 40 лет.

Боб до подбородка

Если волосы стали менее густыми, этот вариант может стать хорошим решением. Ровный срез на уровне подбородка создает ощущение более густых волос, а прическа выглядит аккуратно и ухоженно. К тому же такая длина не требует много времени на укладку.

Боб до подбородка. Фото из Instagram

Многослойный боб

Легкие слои придают прическе естественный объем, особенно в области макушки. Волосы выглядят живыми и подвижными, а сам образ становится более легким. Это хороший выбор для тех, кто хочет освежить внешность без кардинальных изменений.

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Многослойный боб. Фото из Instagram

Градуированный боб

В этой стрижке затылок короче, а передние пряди немного длиннее. Благодаря такой форме волосы приобретают дополнительный объем, особенно если они потеряли густоту именно на затылке. Кроме того, прическа красиво подчеркивает шею и овал лица.

Градуированный боб. Фото из Instagram

Асимметричный боб

Различная длина прядей придает образу современность и делает прическу более динамичной. Такой прием помогает отвлечь внимание от тонких волос, а также придает лицу более свежий вид.

Асимметричный боб. Фото из Instagram

Не менее важно помнить, что даже самая модная стрижка будет хорошо смотреться только тогда, когда она подобрана с учетом особенностей внешности. Опытный мастер поможет выбрать форму, которая подчеркнет достоинства, визуально сделает волосы гуще и не потребует ежедневных сложных укладок.

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