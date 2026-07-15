Які стрижки обрати після 40 років: 4 модні варіанти

Коротка стрижка у жінки. Колаж: Новини.LIVE

З віком волосся часто стає тоншим і втрачає об'єм. Але вдало підібрана стрижка може помітно змінити ситуацію навіть без складної укладки. Стилісти радять звернути особливу увагу на короткі варіанти боба.

Новини.LIVE розповість, які варіанти варто розглянути.

Боб уже давно став класикою, яка не виходить із моди. Його головна перевага в тому, що цю стрижку легко адаптувати під різний тип волосся, форму обличчя та стиль. Саме тому її часто рекомендують жінкам після 40 років.

Боб до підборіддя

Якщо волосся стало менш густим, цей варіант може стати гарним рішенням. Рівний зріз на рівні підборіддя створює відчуття щільнішого волосся, а зачіска має акуратний і доглянутий вигляд. До того ж така довжина не потребує багато часу на укладання.

Боб до підборіддя. Фото з Instagram

Багатошаровий боб

Легкі шари додають зачісці природного об'єму, особливо в зоні маківки. Волосся має живий і рухливий вигляд, а сам образ стає легшим. Це хороший вибір для тих, хто прагне освіжити зовнішність без кардинальних змін.

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Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Градуйований боб

У цій стрижці потилиця коротша, а передні пасма трохи довші. Завдяки такій формі волосся отримує додатковий об'єм, особливо якщо воно втратило густоту саме на потилиці. Крім того, зачіска красиво підкреслює шию та овал обличчя.

Градуйований боб. Фото з Instagram

Асиметричний боб

Різна довжина пасом додає образу сучасності та робить зачіску динамічнішою. Такий прийом допомагає відвернути увагу від тонкого волосся, а також надає обличчю більш свіжого вигляду.

Асиметричний боб. Фото з Instagram

Не менш важливо пам'ятати, що навіть наймодніша стрижка матиме гарний вигляд лише тоді, коли вона підібрана з урахуванням особливостей зовнішності. Досвідчений майстер допоможе обрати форму, яка підкреслить переваги, зробить волосся візуально густішим і не вимагатиме щоденних складних укладок.

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