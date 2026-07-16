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Головна Мода Стилісти назвали наймоднішу стрижку літа-2026 для волосся середньої довжини

Стилісти назвали наймоднішу стрижку літа-2026 для волосся середньої довжини

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 16:01
Стрижка на середню довжину волосся, що додає об'єму й не потребує складного укладання
Стрижка на середню довжину волосся. Колаж: Новини.LIVE

Якщо волосся швидко втрачає форму, а після укладки вже за годину стає пласким, варто звернути увагу не на нові засоби догляду, а на стрижку. Саме вона часто вирішує проблему об'єму краще за будь-який стайлінг. Однією з найактуальніших залишається шеггі.

Новини.LIVE розповість про неї все, що потрібно знати.

Яку стрижку зробити на середню довжину волосся

Сьогодні шеггі роблять вже не так, як кілька років тому. Рвані кінчики та багатошаровість нікуди не зникли, але зачіска стала природніша. Найкраще шеггі розкривається на середній довжині. Шари створюють відчуття густішого волосся, а окремі пасма не лежать суцільним полотном. Через це зачіска має більше руху навіть без складної укладки.

Шеггі стає все популярнішим
Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Ця стрижка добре підходить власницям тонкого волосся, яким бракує об'єму біля коренів. Водночас вона не перевантажує густе волосся, а навпаки робить його легшим на вигляд.

Шеггі можна виконати як на прямому, так і на хвилястому або кучерявому волоссі. Перед стрижкою варто лише обговорити з майстром, наскільки вираженою має бути текстура, адже від цього залежить фінальний результат.

Ще одна причина популярності шеггі — проста укладка. Волосся достатньо висушити феном, а якщо хочеться сильніше підкреслити шари, можна використати трохи текстурувального засобу. Саме завдяки цьому зачіска не потребує щоденних складних маніпуляцій і зберігає форму без великої кількості стайлінгу.

Раніше ми писали про те, які короткі стрижки модниці продемонстрували цього літа. Якщо правильно підібрати форму, то зачіска вийде і стильною і практичною.

Також Новини.LIVE повідомляли про стрижку, яка навпаки покинула тренди цього року. У 2026 році вона може додавати віку і псувати загальний вигляд.

тренди модна коротка стрижка стрижка волосся
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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