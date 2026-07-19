Стрижка из 70-х снова в моде: кому она подойдет больше всего

Короткая стрижка. Коллаж: Новини.LIVE

Еще совсем недавно "маллет" казался прической, навсегда ушедшей в прошлое. Но мода в очередной раз доказала, что старые тренды могут вернуться в совершенно новом виде. В этом сезоне именно эта стрижка вновь привлекла внимание стилистов и все чаще появляется среди самых актуальных образов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Vogue México.

Стрижка "маллет" в моде 2026 года

Когда-то "маллет" был символом смелости и бунтарского характера. Его носили музыканты, артисты и те, кто не боялся выделяться. Сегодня же она стала гораздо сдержаннее. Вместо резких переходов парикмахеры создают легкие слои, естественный объем и плавные линии, благодаря чему прическа выглядит современно и стильно.

Главная особенность маллета почти не изменилась: волосы у лица и по бокам остаются короче, а на затылке — длиннее. Именно такая форма придает прическе легкость, которой часто не хватает в образах.

Стилисты отмечают, что сегодня стрижку "маллет" можно легко адаптировать под разную внешность. Она хорошо подходит женщинам с овальной, круглой или сердцевидной формой лица. Удлиненные пряди визуально вытягивают силуэт, а объем сверху помогает сделать черты лица более гармоничными. Если же лицо квадратное, лучше попросить мастера сделать плавные переходы и оставить более длинную челку.

Стрижка "маллет". Фото из Instagram

Не менее важно и то, что эта стрижка подходит практически для любого типа волос. На тонких волосах она создает ощущение большей густоты, но подойдет и густым, а точнее поможет в их укладке. Обладательницам естественных волн или кудрей маллет тоже подойдет, ведь текстура волос только подчеркнет форму стрижки.

Трендовая стрижка. Фото из Instagram

Чтобы волосы выглядели красиво, не нужно каждый день тратить много времени перед зеркалом. Достаточно высушить их феном, а затем немного подчеркнуть текстуру с помощью мусса или спрея. Если хочется более выразительного эффекта, отдельные пряди можно выделить небольшим количеством воска или крема для укладки.

Именно благодаря сочетанию модного вида, универсальности и простоты укладки маллет снова оказался среди самых популярных стрижек сезона.

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