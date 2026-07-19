Стрижка з 70-х повернулася в моду: кому вона пасує найбільше

Коротка стрижка. Колаж: Новини.LIVE

Ще зовсім недавно маллет здавався зачіскою, яка назавжди залишилася у минулому. Але мода вкотре довела, що старі тренди можуть повернутися у зовсім новому вигляді. Цього сезону саме ця стрижка знову привернула увагу стилістів і все частіше з'являється серед найактуальніших образів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Vogue México.

Стрижка маллет в моді 2026 року

Колись маллет був символом сміливості та бунтарського характеру. Його носили музиканти, артисти й ті, хто не боявся виділятися. Сьогодні ж він став набагато стриманішим. Замість різких переходів перукарі створюють легкі шари, природний об'єм і природні лінії, тому зачіска має сучасний та стильний вигляд.

Головна особливість маллета майже не змінилася: волосся біля обличчя та з боків залишається коротшим, а на потилиці — довшим. Саме така форма додає зачісці легкості, якої часто не вистачає в образах.

Стилісти зазначають, що сьогодні маллет можна легко адаптувати під різну зовнішність. Він добре пасує жінкам з овальною, круглою або серцеподібною формою обличчя. Подовжені пасма візуально витягують силует, а об'єм зверху допомагає зробити риси більш гармонійними. Якщо ж обличчя квадратне, краще попросити майстра зробити плавні переходи та залишити довший чубчик.

Стрижка маллет. Фото з Instagram

Не менш важливо й те, що ця стрижка підходить майже для будь-якого типу волосся. На тонкому вона створює відчуття більшої густоти, але і густому підійде, а точніше допоможе в його укладці. Власницям природних хвиль або кучерів маллет теж підійде, адже текстура волосся лише підкреслить форму стрижки.

Трендова стрижка. Фото з Instagram

Щоб волосся мало гарний вигляд, не потрібно щодня витрачати багато часу перед дзеркалом. Достатньо висушити його феном, а потім трохи підкреслити текстуру за допомогою мусу чи спрею. Якщо хочеться більш виразного ефекту, окремі пасма можна виділити невеликою кількістю воску або крему для укладання.

Саме через поєднання модного вигляду, універсальності та легкого укладання маллет знову опинився серед найпопулярніших стрижок сезону.

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