Найкращі стрижки для круглого обличчя: 4 варіанти, які радять стилісти

Дівчина з короткою стрижкою. Колаж: Новини.LIVE

Багато жінок переконані, що змінити враження від зовнішності можна лише за допомогою макіяжу чи одягу. Насправді іноді достатньо вдалої стрижки. Правильна форма волосся здатна зробити обличчя більш витягнутим, приховати зайву округлість і навіть освіжити образ без жодних складних прийомів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Якщо обличчя кругле або повніше, варто звернути увагу на зачіски, які не додають ширини з боків, а навпаки допомагають візуально витягнути силует.

Подовжене каре

Це одна з тих стрижок, яка вже багато років не виходить із моди. Волосся трохи нижче підборіддя створює правильні пропорції та робить обличчя більш витонченим. Тому стилісти і радять звернути увагу на подовжене каре з легкою текстурою.

Подовжене каре. Фото з Instagram

Каскад

Якщо хочеться більше об'єму, варто придивитися до каскаду. Різна довжина пасом додає зачісці легкості, а обличчя здається менш округлим. Така стрижка підійде як для волосся середньої довжини, так і для довгого. До того ж каскад не потребує складного укладання, тому є практичним вибором для повсякденного життя.

Читайте також:

Каскад. Фото з Instagram

Подовжений боб

Ще один варіант, який давно заслужив популярність. Його особливість у тому, що передні пасма залишаються довшими, ніж волосся на потилиці. Саме цей прийом допомагає візуально зробити обличчя вужчим. Подовжений боб легко вписується в будь-який стиль.

Подовжений боб. Фото з Instagram

Який чубчик обрати

Не менш важливу роль відіграє і чубчик. Стилісти радять звернути увагу на косий або подовжений варіант. Він не перекриває обличчя, а навпаки допомагає трохи скоригувати форму обличчя. А ось густий рівний чубчик до брів часто дає протилежний ефект. Через нього обличчя може здаватися ширшим, тому власницям круглої форми його зазвичай не радять.

Одним словом, під час вибору стрижки важливо враховувати не лише тренди, а й особливості своєї зовнішності.

Раніше ми писали про те, які стрижки майже не потребують укладання. Вдалі варіанти для жінок у віці та довго тримають форму.

Також Новини.LIVE повідомляли, які стрижки після 40 років омолоджують. Мова піде про короткі варіанти стрижок, які зараз на піку популярності.