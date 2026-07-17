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Головна Мода Стильні стрижки для жінок після 40, які майже не потребують укладання

Стильні стрижки для жінок після 40, які майже не потребують укладання

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 15:04
Не потрібно буде щоранку укладати волосся: найкращі стрижки для жінок після 40
Стрижка після 40 років. Колаж: Новини.LIVE

Якщо давно хочеться змін, але не готові кардинально міняти стиль, варто почати зі стрижки. Саме вона може освіжити зовнішність, зробити риси обличчя м'якшими й навіть візуально скинути кілька років. У 2026 році стилісти радять звернути увагу на зачіски, які не потребують складного догляду та мають гарний вигляд навіть без тривалої укладки.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість про них детальніше.

Багатошаровий боб

Це один із тих варіантів, який практично ніколи не виходить із моди. Волосся трохи нижче підборіддя, легкі шари та природний об'єм роблять зачіску живою. Найкраще вона підійде власницям тонкого волосся, адже створює відчуття більшої густоти. А світлий теплий блонд додає обличчю свіжості.

Багатошаровий боб підійде власницям тонкого волосся
Багатошаровий боб. Фото з Instagram

Стрижка до плечей

Середня довжина залишається універсальним рішенням. Завдяки внутрішнім шарам волосся стає пишнішим, а зачіска легко тримає форму. Такий варіант однаково гарний вигляд має і на рівному, і на хвилястому волоссі. Якщо доповнити його теплими каштановими відтінками, образ стане ще витонченішим.

Стрижка до плечей є універсальним вибором
Стрижка до плечей. Фото з Instagram

Шеггі-боб

Для тих, хто любить легку недбалість, але не хоче витрачати багато часу перед дзеркалом. Текстурована форма створює природний об'єм, а медово-карамельне фарбування робить волосся більш живим і блискучим. У результаті зачіска стає сучасною.

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Шеггі. Фото з Instagram

Подовжений лоб

Ще один фаворит цього року. Довжина до ключиць, чіткі лінії біля обличчя та легке філірування створюють акуратний силует. Зачіска легко укладається і добре поєднується з різними типами волосся. Саме тому її часто радять жінкам, які хочуть освіжити зовнішність без радикальних змін.

Подовжений лоб для різних типів волосся
Подовжений лоб. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що був проведений експеремент, який показав, яка довжина волосся у жінок викликає захват у чоловіків. Більшість інтуїтивно обирає саме її. 

Також Новини.LIVE повідомляли, які стрижки варто спробувати тим, хто прагне отримати природний об'єм. Сучасні варіанти для тих, хто готовий до експериментів.

стрижка волосся укладання волосся трендові стрижки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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