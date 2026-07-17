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Главная Мода Стильные стрижки для женщин старше 40 лет, которые практически не требуют укладки

Стильные стрижки для женщин старше 40 лет, которые практически не требуют укладки

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 15:04
Не нужно будет каждое утро укладывать волосы: лучшие стрижки для женщин после 40
Стрижка после 40 лет. Коллаж: Новини.LIVE

Если давно хочется перемен, но вы не готовы кардинально менять стиль, стоит начать со стрижки. Именно она может освежить внешность, смягчить черты лица и даже визуально сбросить несколько лет. В 2026 году стилисты советуют обратить внимание на прически, которые не требуют сложного ухода и хорошо смотрятся даже без длительной укладки.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут о них подробнее.

Многослойный боб

Это один из тех вариантов, который практически никогда не выходит из моды. Волосы чуть ниже подбородка, легкие слои и естественный объем делают прическу живой. Луч всего она подойдет обладательницам тонких волос, ведь создает ощущение большей густоты. А светлый теплый блонд придает лицу свежесть.

Багатошаровий боб підійде власницям тонкого волосся
Многослойный боб. Фото из Instagram

Стрижка до плеч

Средняя длина остается универсальным решением. Благодаря внутренним слоям волосы становятся более пышными, а прическа легко держит форму. Такой вариант одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Если дополнить его теплыми каштановыми оттенками, образ станет еще более утонченным.

Стрижка до плечей є універсальним вибором
Стрижка до плеч. Фото из Instagram

Шегги-боб

Для тех, кто любит легкую небрежность, но не хочет проводить много времени перед зеркалом. Текстурированная форма создает естественный объем, а медово-карамельное окрашивание делает волосы более живыми и блестящими. В результате прическа становится современной.

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Сучасна стрижка, яка легка в укладці
Шегги. Фото из Instagram

Удлиненный лоб

Еще один фаворит этого года. Длина до ключиц, четкие линии у лица и легкая филировка создают аккуратный силуэт. Прическа легко укладывается и хорошо сочетается с различными типами волос. Именно поэтому ее часто рекомендуют женщинам, которые хотят освежить внешность без радикальных изменений.

Подовжений лоб для різних типів волосся
Удлиненный лоб. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, что был проведен эксперимент, который показал, какая длина волос у женщин вызывает восторг у мужчин. Большинство интуитивно выбирает именно ее.

Также Новини.LIVE сообщали, какие стрижки стоит попробовать тем, кто стремится получить естественный объем у корней. Современные варианты для тех, кто готов к экспериментам.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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