Не нужно будет каждое утро укладывать волосы: лучшие стрижки для женщин после 40

Стрижка после 40 лет. Коллаж: Новини.LIVE

Если давно хочется перемен, но вы не готовы кардинально менять стиль, стоит начать со стрижки. Именно она может освежить внешность, смягчить черты лица и даже визуально сбросить несколько лет. В 2026 году стилисты советуют обратить внимание на прически, которые не требуют сложного ухода и хорошо смотрятся даже без длительной укладки.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН расскажут о них подробнее.

Многослойный боб

Это один из тех вариантов, который практически никогда не выходит из моды. Волосы чуть ниже подбородка, легкие слои и естественный объем делают прическу живой. Луч всего она подойдет обладательницам тонких волос, ведь создает ощущение большей густоты. А светлый теплый блонд придает лицу свежесть.

Многослойный боб. Фото из Instagram

Стрижка до плеч

Средняя длина остается универсальным решением. Благодаря внутренним слоям волосы становятся более пышными, а прическа легко держит форму. Такой вариант одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Если дополнить его теплыми каштановыми оттенками, образ станет еще более утонченным.

Стрижка до плеч. Фото из Instagram

Шегги-боб

Для тех, кто любит легкую небрежность, но не хочет проводить много времени перед зеркалом. Текстурированная форма создает естественный объем, а медово-карамельное окрашивание делает волосы более живыми и блестящими. В результате прическа становится современной.

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Шегги. Фото из Instagram

Удлиненный лоб

Еще один фаворит этого года. Длина до ключиц, четкие линии у лица и легкая филировка создают аккуратный силуэт. Прическа легко укладывается и хорошо сочетается с различными типами волос. Именно поэтому ее часто рекомендуют женщинам, которые хотят освежить внешность без радикальных изменений.

Удлиненный лоб. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, что был проведен эксперимент, который показал, какая длина волос у женщин вызывает восторг у мужчин. Большинство интуитивно выбирает именно ее.

Также Новини.LIVE сообщали, какие стрижки стоит попробовать тем, кто стремится получить естественный объем у корней. Современные варианты для тех, кто готов к экспериментам.