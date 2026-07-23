Стрижка "пикси" с челкой: как подобрать под форму лица и тип волос

Женщины с короткой стрижкой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Короткая стрижка "пикси" уже давно не выходит из моды. Ее выбирают не только молодые девушки, но и женщины зрелого возраста, которые хотят освежить внешность, сделать черты лица более выразительными и не тратить много времени на ежедневную укладку.

Новини.LIVE расскажет, в чем секрет популярности этой прически.

Чем особенна стрижка "пикси"

Пикси можно укладывать по-разному: сделать аккуратной, слегка небрежной или более смелой. Часто ее путают со стрижкой гарсон, но между ними есть разница. В пикси больше текстуры, рваных прядей и естественной легкости, тогда как гарсон имеет более гладкую и сдержанную форму.

Кому подходит такая прическа

Пикси будет хорошо смотреться в любом возрасте. Молодым девушкам она придает характер, а женщинам старшего возраста нередко помогает сделать образ более свежим.

Лучше всего эта стрижка сочетается с овальной, круглой, квадратной и прямоугольной формой лица. Важно лишь правильно подобрать длину и форму челки.

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Что касается волос, то особых ограничений нет. Прямые или слегка волнистые волосы прекрасно держат форму. А вот обладательницам мелких кудрей стоит быть готовыми к тому, что укладка потребует больше времени.

Стильная пикси. Фото из Instagram

Челка меняет весь образ

Именно челка часто определяет, как будет выглядеть прическа в целом.

Удлиненная косая челка хороша тем, что не требует сложной укладки и подходит практически на каждый день.

Асимметричная челка выглядит более современно и смело, и хорошо сочетается как с классической пикси, так и с вариантами, где одна из висков короче или даже выбрита.

Если же хочется добавить образу немного дерзости, стоит присмотреться к рваной челке. Она идет не только молодым девушкам, но и женщинам после 40 лет, делая прическу менее строгой.

Пикси с челкой. Фото из Instagram

Что стоит знать перед тем, как постричься

У пикси есть одна особенность — она быстро теряет форму. Поэтому без регулярного обновления прически у парикмахера не обойтись.

Еще один момент — волосы должны быть чистыми. На короткой стрижке жирный блеск становится заметным гораздо быстрее, чем на длинных волосах. Также эта прическа открывает лицо, поэтому больше внимания привлекают глаза, губы и кожа.

Как выбрать свой вариант

Если у вас овальная форма лица, можно смело экспериментировать практически с любой версией пикси — от ультракороткой до удлиненной. Для круглого лица лучше подойдет длинная косая или асимметричная челка в сочетании с удлиненными висками. Такие детали помогают визуально вытянуть овал. Обладательницам квадратной формы лица стилисты советуют избегать слишком короткой челки. Здесь лучшим вариантом будет удлиненная косая челка, которая смягчает черты и делает лицо более гармоничным.

Если волосы тонкие и не имеют естественного объема, ситуацию легко исправить с помощью правильной укладки. Достаточно использовать немного мусса или пенки, чтобы прическа выглядела более пышной в течение дня.

Ранее мы писали о том, кому стоит отказаться от короткой стрижки. Это можно легко проверить, если знать об одном интересном методе.

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