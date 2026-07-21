Кому лучше отказаться от короткой стрижки: рекомендации стилистов

Короткая стрижка. Коллаж: Новини.LIVE

Многие женщины хотя бы раз задумывались, стоит ли подстричь длинные волосы. Короткие стрижки выглядят стильно, их часто рекомендуют для обновления образа, но не все решаются на такой шаг. Больше всего волнует один вопрос — действительно ли новая прическа будет подходить.

Новини.LIVE расскажет, как это проверить.

Как проверить, подойдет ли вам короткая стрижка

Есть интересный способ, который помогает хотя бы примерно понять это еще до похода в салон. Его предложил известный британский парикмахер Джон Фрида. По его словам, многое зависит от пропорций лица, а точнее — от расстояния между ухом и подбородком.

Для этого метода вам понадобятся только линейка и карандаш или любой другой прямой предмет.

Сначала приложите карандаш горизонтально под подбородок. Затем поставьте линейку вертикально под мочкой уха так, чтобы оба предмета образовали прямой угол. После этого посмотрите на отметку, где они пересекаются.

Если расстояние составляет примерно 5,7 сантиметра или меньше, считается, что короткая стрижка, скорее всего, будет гармонично смотреться. Если же показатель больше, длинные волосы могут лучше подчеркивать черты лица.

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Впрочем, воспринимать этот способ как безошибочный не стоит. Он учитывает лишь одну особенность внешности и не принимает во внимание многие другие детали. На то, как будет выглядеть прическа, влияют густота волос, их структура, естественный объем, форма лица и даже привычный стиль в одежде. Именно поэтому один и тот же вариант может выглядеть совершенно по-разному на разных людях.

Если давно хочется перемен, но есть сомнения, лучше всего обсудить идею со своим парикмахером. Опытный мастер оценит не только пропорции лица, но и особенности волос и посоветует стрижку, которая действительно вам подойдет.

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