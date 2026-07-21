Кому краще відмовитися від короткої стрижки: рекомендації стилістів

Не поспішайте стригти волосся: кому не підійде коротка довжина
Багато жінок хоча б раз замислювалися, чи варто обрізати довге волосся. Короткі стрижки мають стильний вигляд, їх часто радять для оновлення образу, але зробити такий крок наважуються не всі. Найбільше хвилює одне питання — чи справді нова зачіска пасуватиме.
Новини.LIVE розповість, як це перевірити.
Як перевірити, чи пасуватиме вам коротка стрижка
Є цікавий спосіб, який допомагає хоча б приблизно це зрозуміти ще до походу в салон. Його запропонував відомий британський перукар Джон Фріда. За його словами, багато залежить від пропорцій обличчя, а точніше — від відстані між вухом і підборіддям.
Для цього методу вам знадобляться лише лінійка та олівець або будь-який інший прямий предмет.
- Спочатку прикладіть олівець горизонтально під підборіддя.
- Потім поставте лінійку вертикально під мочкою вуха так, щоб обидва предмети утворили прямий кут.
- Після цього подивіться на позначку, де вони перетинаються.
Якщо відстань становить приблизно 5,7 сантиметра або менше, вважається, що коротка стрижка, найімовірніше, матиме гармонійний вигляд. Якщо ж показник більший, довге волосся може краще підкреслювати риси обличчя.
Втім, сприймати цей спосіб як безпомилковий не варто. Він враховує лише одну особливість зовнішності й не бере до уваги багато інших деталей. На те, який вигляд матиме зачіска, впливають густота волосся, його структура, природний об'єм, форма обличчя та навіть звичний стиль в одязі. Саме тому один і той самий варіант може мати зовсім різний вигляд на різних людях.
Якщо давно хочеться змін, але є сумніви, найкраще обговорити ідею зі своїм перукарем. Досвідчений майстер оцінить не лише пропорції обличчя, а й особливості волосся та порадить стрижку, яка справді вам пасуватиме.
Раніше ми писали про те, які стрижки з чубчиком у тренді 2026 року. Якщо хочете мати молодший вигляд, варто придивитися до них.
Також Новини.LIVE повідомляли, які стрижки будуть мати дуже вдалий вигляд на густому волоссі. В добірці представлені три актуальні варіанти.