Кому краще відмовитися від короткої стрижки: рекомендації стилістів

Коротка стрижка. Колаж: Новини.LIVE

Багато жінок хоча б раз замислювалися, чи варто обрізати довге волосся. Короткі стрижки мають стильний вигляд, їх часто радять для оновлення образу, але зробити такий крок наважуються не всі. Найбільше хвилює одне питання — чи справді нова зачіска пасуватиме.

Новини.LIVE розповість, як це перевірити.

Як перевірити, чи пасуватиме вам коротка стрижка

Є цікавий спосіб, який допомагає хоча б приблизно це зрозуміти ще до походу в салон. Його запропонував відомий британський перукар Джон Фріда. За його словами, багато залежить від пропорцій обличчя, а точніше — від відстані між вухом і підборіддям.

Для цього методу вам знадобляться лише лінійка та олівець або будь-який інший прямий предмет.

Спочатку прикладіть олівець горизонтально під підборіддя. Потім поставте лінійку вертикально під мочкою вуха так, щоб обидва предмети утворили прямий кут. Після цього подивіться на позначку, де вони перетинаються.

Якщо відстань становить приблизно 5,7 сантиметра або менше, вважається, що коротка стрижка, найімовірніше, матиме гармонійний вигляд. Якщо ж показник більший, довге волосся може краще підкреслювати риси обличчя.

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Втім, сприймати цей спосіб як безпомилковий не варто. Він враховує лише одну особливість зовнішності й не бере до уваги багато інших деталей. На те, який вигляд матиме зачіска, впливають густота волосся, його структура, природний об'єм, форма обличчя та навіть звичний стиль в одязі. Саме тому один і той самий варіант може мати зовсім різний вигляд на різних людях.

Якщо давно хочеться змін, але є сумніви, найкраще обговорити ідею зі своїм перукарем. Досвідчений майстер оцінить не лише пропорції обличчя, а й особливості волосся та порадить стрижку, яка справді вам пасуватиме.

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