Самая модная стрижка 2026 года: придает объем и не требует сложной укладки

Стрижка волос. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Если давно хотелось сменить прическу, но не хочется расставаться с длиной, стоит обратить внимание на стрижку "карандаш". В 2026 году ее все чаще просят сделать в салонах, особенно те, кто уже устал от классического каре или боба.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Кому подойдет новая трендовая стрижка 2026 года

Больше всего эта стрижка подходит обладательницам тонких волос. За счет слоев у корней появляется заметно больше объема. Волосы кажутся гуще даже без сильного начеса или большого количества средств для укладки.

Новая трендовая стрижка. Фото из Instagram

Внешне "карандаш" немного напоминает wolf cut и шеги, но немного в иной интерпретации. В ней не предусмотрено резких перепадов длины или намеренно взъерошенных прядей. Слои плавно переходят друг в друга, поэтому прическа выглядит аккуратно даже тогда, когда волосы просто высушили феном. Чаще всего ее делают длиной до плеч или чуть выше.

Если вы давно носите боб, каре или каскад и хочется чего-то нового, но без радикальных изменений, эта стрижка может стать удачным вариантом. Волосы отрастают красиво, а сама стрижка не требует полной смены привычного образа.

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Носить "карандаш" можно по-разному. Кому-то больше идет челка, другим — открытый лоб. Пробор тоже не имеет большого значения — прямой или косой зависит только от того, как вам больше нравится. Основной акцент делается на верхней части прически, ведь именно она создает нужный объем и форму вокруг лица.

Эта стрижка подойдет и прямым, и волнистым волосам. Если мастер сделает легкую градуировку, пряди станут более подвижными, а контур прически — выразительнее. Единственное, к чему нужно быть готовой, — регулярное обновление формы. Примерно раз в полтора-два месяца стоит подравнивать слои, иначе они быстро теряют задуманный вид.

Без укладки тоже не обойтись. Но здесь достаточно будет нанести средство для прикорневого объема, распылить немного текстурирующего спрея по длине и высушить волосы феном, слегка приподнимая пряди щеткой или руками. Именно тогда стрижка будет выглядеть так, за что ее и полюбили.

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