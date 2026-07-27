Наймодніша стрижка 2026 року: додає об’єму й не потребує складного укладання

Стрижка волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Якщо давно хотілося змінити зачіску, але не хочеться прощатися з довжиною, варто придивитися до стрижки "олівець". У 2026 році її дедалі частіше просять зробити в салонах, особливо ті, хто вже втомився від класичного каре чи боба.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Кому підійде нова трендова стрижка 2026 року

Найбільше ця стрижка підходить власницям тонкого волосся. За рахунок шарів біля коренів з'являється помітно більше об'єму. Волосся здається густішим навіть без сильного начісування чи великої кількості засобів для укладання.

Нова трендова стрижка. Фото з Instagram

Зовні "олівець" трохи нагадує wolf cut і шегі, але трішки в іншій інтерпретації. В ній не передбачено різких перепадів довжини чи навмисно скуйовджених пасом. Шари плавно переходять один в один, тому зачіска має акуратний вигляд навіть тоді, коли волосся просто висушили феном. Найчастіше її роблять довжиною до плечей або трохи вище.

Якщо ви давно носите боб, каре чи каскад і хочеться чогось нового, але без радикальних змін, ця форма може стати вдалим варіантом. Волосся відростає красиво, а сама стрижка не потребує повної зміни звичного образу.

Читайте також:

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Носити "олівець" можна по-різному. Комусь більше пасує чубчик, іншим — відкритий лоб. Проділ теж не має великого значення — прямий чи косий залежить лише від того, як вам більше подобається. Основний акцент робиться на верхній частині зачіски, адже саме вона створює потрібний об'єм і форму навколо обличчя.

Ця стрижка підійде і прямому, і хвилястому волоссі. Якщо майстер зробить легке градуювання, пасма будуть більш рухливими, а контур зачіски — виразнішим. Єдине, до чого потрібно бути готовою, — регулярне оновлення форми. Приблизно раз на півтора-два місяці варто підрівнювати шари, інакше вони швидко втрачають задуманий вигляд.

Без укладання теж не обійтися. Але тут достатньо буде нанести засіб для прикореневого об'єму, розпилити трохи текстурувального спрею по довжині й висушити волосся феном, злегка піднімаючи пасма щіткою або руками. Саме тоді стрижка матиме той вигляд, за який її і полюбили.

Раніше ми писали про те, для кого коротка стрижка може стати невдалим вибором. Стилісти поділилися цікавим фактом, який допоможе визначитись, чи варто йти на кардинальні зміни у зовнішності.

Також Новини.LIVE повідомляли про кращі стрижки для жінок після 40 років. Вони хороші тим, що практичні і легкі в догляді.