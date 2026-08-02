Трендовые джинсы Дуа Липы, которые подойдут к любому образу: простая, но эффектная модель

Джинсы, Дуа Липа. Фото: magnific, Instagram/dualipa. Коллаж: Новини.LIVE

Очередной выход Дуа Липы доказал, что для стильного образа не обязательно искать что-то слишком сложное. В последнее время певица все чаще выбирает одну и ту же модель джинсов от лондонского бренда Martine Rose, и, похоже, именно она имеет все шансы стать одной из самых заметных модных покупок 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Джинсы, которые выбирают знаменитости

На первый взгляд это обычные джинсы, но именно в этом и заключается их преимущество. Они имеют прямой крой, слегка заниженную талию и свободную посадку, которая не сковывает движений. Дэним выглядит слегка потертым, а необработанный край придает модную небрежность. Благодаря такому дизайну джинсы не обтягивают ноги, поэтому подходят практически к любому стилю.

Дуа Липа. Фото из Cosmopolitan

Именно универсальность сделала эту модель такой популярной. Ее легко сочетать с обычной базовой майкой, белой рубашкой или жакетом. Если добавить каблуки и лаконичную сумку, образ сразу становится более элегантным. А с кроссовками или лоферами эти джинсы будут выглядеть совершенно непринужденно.

Дуа Липа именно так и носит свою любимую пару — без сложных комбинаций. Ей достаточно всего лишь нескольких базовых вещей и аккуратных аксессуаров. Именно такие простые решения сейчас все чаще привлекают внимание модниц.

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После нескольких сезонов, когда повсюду доминировали очень широкие baggy-джинсы, мода постепенно меняется. На первый план выходят модели, которые остаются комфортными, но имеют более аккуратный силуэт. Именно поэтому прямые джинсы с легкой свободной посадкой уже называют новой универсальной базой гардероба, которая вряд ли утратит актуальность в ближайшее время.

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