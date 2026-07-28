Образы Зендеи этим летом: как повторить стиль звезды

Зендея продемонстрировала главные тренды лета: что выбрать для прогулок по городу
Известная американская актриса Зендея давно заслужила репутацию одной из самых стильных знаменитостей. Ее образы с красных дорожек регулярно обсуждаются модными изданиями, но не меньшее внимание привлекает и то, что актриса носит в повседневной жизни. Именно повседневный гардероб этого лета стал прекрасным источником вдохновения для тех, кто любит простые вещи с интересными деталями.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.
Стильные вещи из гардероба Зендеи
Не все модные сочетания требуют сложной стилизации. И Зендея это прекрасно демонстрирует. Одной из вещей, без которых трудно представить лето, остается белое платье. Актриса сделала ставку на модель необычного кроя — с вырезами на талии и асимметричным низом. Образ дополнили классические светлые туфли и минимум аксессуаров. В результате все выглядело легко и дорого, хотя сам наряд не был перегружен деталями. Это еще раз доказывает, что белый цвет сам по себе уже создает ощущение свежести.
Также заслуживает внимания другой образ Зендеи, построенный на базовых вещах. Светлые прямые джинсы, простой белый топ и большая сумка — сочетание, которое найдется почти в каждом гардеробе. Изюминкой стали бордовые бархатные туфли. Именно они сделали этот образ гораздо интереснее.
Еще один вариант для тех, кто любит более смелые решения, — полностью кожаный комплект. Зендея выбрала длинный жакет и узкие кожаные брюки, а чтобы образ был еще лучше, она сочетала их с белым топом и черными остроносыми туфлями. Такой контраст сделал комплект более сбалансированным и современным.
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