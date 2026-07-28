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Головна Мода Зендея показала головні тренди літа: що обрати для міських прогулянок

Зендея показала головні тренди літа: що обрати для міських прогулянок

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 17:50
Образи Зендеї цього літа: як відтворити стиль зірки
Зендея. Фото: instagram/zendaya. Колаж: Новини.LIVE

Відома американська акторка Зендея давно заслужила репутацію однієї з найстильніших знаменитостей. Її образи з червоних доріжок регулярно обговорюють модні видання, але не менше уваги привертає і те, що акторка носить у звичайному житті. Саме повсякденний гардероб цього літа став гарним джерелом натхнення для тих, хто любить прості речі з цікавими деталями.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Стильні речі з гардероба Зендеї

Не всі модні поєднання потребують складної стилізації. І Зендея це чудово показує. Однією з речей, без яких важко уявити літо, залишається біла сукня. Акторка зробила ставку на модель незвичного крою — з вирізами на талії та асиметричним низом. Образ доповнили класичні світлі туфлі й мінімум аксесуарів. У результаті все мало легкий і дорогий вигляд, хоча сам комплект не був перевантажений деталями. Це ще раз доводить, що білий колір сам по собі вже створює відчуття свіжості.

Біла сукня в літньому образі Зендеї
Зендея в сукні. Фото з Elle

Також вартий уваги інший вихід Зендеї, побудований на базових речах. Світлі прямі джинси, простий білий топ і велика сумка — поєднання, яке знайдеться майже в кожному гардеробі. Родзинкою стали бордові оксамитові туфлі. Саме вони змінили зробили цей образ набагато цікавішим.

Простий образ з джинсами від Зендеї
Зендея в стильному образі. Фото з Elle

Ще один варіант для тих, хто любить більш сміливі рішення, — повністю шкіряний комплект. Зендея обрала довгий жакет і вузькі штани зі шкіри, а щоб образ був ще кращим, вона поєднала їх із білим топом і чорними гостроносими туфлями. Такий контраст зробив комплект більш збалансованим і сучасним.

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Зендея у сміливому образі. Фото з Elle

Раніше ми писали про те, яких речей уникають в своїх образах стильні та сучасні жінки. Вони вважають, що не усім трендам потрібно сліпо слідувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі можна знайти в гардеробі акторки Антоніни Хижняк. У повсякденному житті вона віддає перевагу практичним образам.

знаменитості Зендея трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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