Трендові джинси Дуа Ліпи, які пасують до будь-якого образу: проста, але ефектна модель

Джинси, Дуа Ліпа. Фото: magnific, Instagram/dualipa. Колаж: Новини.LIVE

Черговий вихід Дуа Ліпи довів, що для стильного образу не обов'язково шукати щось надто складне. Останнім часом співачка дедалі частіше обирає одну й ту саму модель джинсів від лондонського бренду Martine Rose, і схоже, саме вона має всі шанси стати однією з найпомітніших модних покупок 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Джинси, які обирають знаменитості

На перший погляд це звичайні джинси, але саме в цьому і їхня перевага. Вони мають прямий крій, трохи занижену талію та вільну посадку, яка не сковує рухів. Денім здається злегка потертим, а необроблений край додає модної недбалості. Завдяки такому дизайну джинси не обтягують ноги, тому пасують практично до будь-якого стилю.

Дуа Ліпа. Фото з Сosmopolitan

Саме універсальність зробила цю модель такою популярною. Її легко поєднати зі звичайною базовою майкою, білою сорочкою чи жакетом. Якщо додати підбори й лаконічну сумку, образ одразу стає більш елегантним. А з кросівками або лоферами ці джинси матимуть абсолютно невимушений вигляд.

Дуа Ліпа саме так і носить свою улюблену пару — без складних комбінацій. Їй достатнього лише кілька базових речей та акуратних аксесуарів. Саме такі прості рішення зараз дедалі частіше привертають увагу модниць.

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Після кількох сезонів, коли всюди домінували дуже широкі baggy-джинси, мода поступово змінюється. На перший план виходять моделі, які залишаються комфортними, але мають більш акуратний силует. Саме тому прямі джинси з легкою вільною посадкою вже називають новою універсальною базою гардероба, яка навряд чи втратить актуальність найближчим часом.

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