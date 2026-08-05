Які джинси найкраще пасують жінкам після 50: стилісти дали відповідь

Сині джинси, жінка у віці. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Джинси давно перестали бути одягом лише для молоді. Після 50 вони теж можуть стати основою гардероба, але є один нюанс: не кожен фасон працює однаково вдало. Часто різницю між вдалим і невдалим образом визначають кілька, на перший погляд, дрібних деталей.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на kobieta.interia.

Багато жінок роками купують одну й ту саму модель джинсів, не замислюючись, чи справді вона їм пасує. Водночас стилісти звертають увагу, що з віком варто більше орієнтуватися не на швидкоплинні тренди, а на крій, який підтримує природні пропорції фігури. Саме тому класичні моделі не втрачають актуальності десятиліттями.

Найкращі джинси для жінок після 50 років

Модель

Одним із найвдаліших варіантів залишаються прямі джинси або ті, що трохи звужуються донизу. Вони не надто обтягують ноги, але й не створюють зайвого об'єму. Такий силует не привертає увагу до проблемних зон і дозволяє легко комбінувати джинси з різним верхом.

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Прямі джинси в образі. Фото з Instagram

Посадка

Висока талія давно перестала асоціюватися лише з модою минулих років. Навпаки, саме вона допомагає зробити силует більш зібраним, а ноги — візуально довшими. До того ж такі джинси зручніші у повсякденному житті: не сповзають під час руху й не змушують постійно поправляти одяг.

Джинси з високою посадкою. Фото з Instagram

Американська дизайнерка Вера Вонг неодноразово говорила про те, що хороший одяг насамперед має дарувати впевненість, а не змушувати людину думати про власні недоліки. Це правило цілком працює і з денімом: коли посадка правильна, образ має природний вигляд.

Відтінок

Темно-синій, класичний денім або графіт практичніші й легше вписуються у повсякденний гардероб. А ось велика кількість потертостей, рвані елементи чи масивний декор нерідко перетягують зайву увагу на себе.

Довжина штанин

Якщо тканина збирається гармошкою біля взуття, ноги здаються коротшими. Надто короткі моделі теж не завжди працюють на користь силуету. Найкраще, коли край штанини лише злегка торкається взуття або закінчується трохи вище.

Також стилісти радять вкладати гроші не в гучні обіцянки виробників, а в якісний денім із хорошим кроєм. Одна вдало підібрана пара прослужить не один сезон і щоразу допомагатиме зібрати стильний образ.

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