Саронг стал главной находкой этого лета: с чем его носить

Саронг в образах женщины и мужчины. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад большинство воспринимало саронг исключительно как пляжную одежду. Его брали с собой в отпуск, накидывали поверх купальника и оставляли в чемодане до следующего лета. Но в этом сезоне все изменилось. Теперь саронг носят далеко за пределами курортов, и он неожиданно стал одной из самых интересных вещей в городском гардеробе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Саронг в летних образах 2026 года

После показа Dries Van Noten весна-лето 2026 эта тенденция начала стремительно набирать обороты. Новый креативный директор бренда Джулиан Клауснер показал, что саронг может быть не менее уместен в повседневных образах, чем обычная юбка. Вскоре этот прием подхватили редакторы модных изданий, стилисты и инфлюенсеры.

Самое интересное, что саронг больше не сочетают только с купальниками. Его начали завязывать поверх классических брюк, носить со строгими рубашками, трикотажем и даже жакетами. Именно такой контраст и сделал эту вещь настолько актуальной.

Dries Van Noten. Фото из Vogue

Многие хорошо помнят саронги начала 2000-х. Тогда они продавались чуть ли не на каждом морском курорте, а вместе с ними — вьетнамки, соломенные шляпы и другие летние мелочи. Со временем эта вещь постепенно утратила популярность.

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Теперь дизайнеры посмотрели на него совсем по-другому. В Dries Van Noten сделали ставку на шелковые ткани, выразительные принты и многослойность. Саронг стал полноценной частью стильных городских комплектов, а не просто сезонным аксессуаром.

Но не все дизайнеры буквально копируют классический саронг. Некоторые предлагают юбки с узлами, запахом или легкой драпировкой. Они напоминают традиционную модель лишь силуэтом, зато гораздо практичнее для повседневной носки.

Ralph Lauren весна-лето 2026. Фото из Vogue

Отдельного внимания заслуживает и парео. В новой коллекции Dries Van Noten оно выполнено из шелка и украшено яркими принтами. Несмотря на сходство с саронгом, это разные вещи, однако принцип стилизации почти одинаков. Такое парео можно легко вписать в городской гардероб, если сочетать его не с пляжной одеждой, а с обычной повседневной одеждой.

Модницы уже активно носят короткие саронги поверх джинсов, широких брюк или как самостоятельную юбку. К ним добавляют простые футболки, майки, массивные украшения и минималистичную обувь.

Dries Van Noten весна-лето 2026. Фото из Vogue

Если хочется повторить этот тренд, совсем не обязательно искать дизайнерские модели. Саронги уже появились в коллекциях Zara, Massimo Dutti и & Other Stories. А бренд Rat & Boa, который многие знают благодаря платьям, также предлагает несколько интересных моделей с яркими принтами.

Раньше мы писали о том, от покупок каких моделей очков стоит удержаться в этом сезоне. Они были актуальны недолго и вписываются далеко не во все образы.

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