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Главная Мода Не спешите убирать эту юбку: она снова стала главным трендом лета

Не спешите убирать эту юбку: она снова стала главным трендом лета

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 07:22
Ее снова носят все, кто следит за модой: юбка, которая вернулась этим летом
Девушки в модных юбках. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Прошлым летом юбка bubble стала настоящим открытием для модниц, а в этом сезоне она вернулась уже в новом исполнении. Бренды не отказались от узнаваемого силуэта, но добавили больше интересных деталей, фактур и цветов. Поэтому этим летом выбор стал значительно шире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Какую юбку носят модницы этим летом

Bubble легко узнать по объемному округлому подолу, который и создает тот самый эффект "пузыря". Несмотря на необычный крой, эта модель оказалась на удивление удобной. Она не облегает ноги, позволяет чувствовать себя комфортно даже в жаркие дни и придает образу легкость.

Если в прошлом году наибольшей популярностью пользовались короткие белые юбки, то сейчас дизайнеры заметно расширили ассортимент. В новых коллекциях можно найти модели различной длины, цвета и фактуры, поэтому подобрать вариант под свой стиль стало значительно проще.

Balenciaga сделал ставку на насыщенный зеленый цвет и выразительный объем в области бедер. Calvin Klein представил черные атласные модели, которые красиво переливаются при движении. В Christian Dior сохранили светлую палитру, но изменили крой, добавив асимметричный разрез.

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Christian Dior. Фото из Elle

Изменилась не только форма, но и длина. Bubble теперь можно увидеть не только в формате мини. На подиумах было немало моделей миди и макси, которые выглядят более сдержанно и легко впишутся даже в повседневный гардероб.

Впрочем, короткие варианты тоже никуда не исчезли. В N°21 показали ультракороткие модели для смелых летних образов. Zomer сделал ставку на насыщенный синий цвет и принты, а Sacai представил необычную интерпретацию из костюмной ткани с объемным подвернутым подолом.

Смілива мініспідниця на це літо
N°21. Фото из Elle

Подбрать верх к такой юбке совсем несложно. Она хорошо смотрится с обычной белой футболкой, базовым топом или майкой. Если хочется более элегантного образа, достаточно добавить жакет, жилет или лаконичную рубашку. Не менее удачно юбка-бабл сочетается с легкими блузами, особенно если заправить их внутрь.

Об'ємні спідниці
Mossi. Фото из Elle

Именно благодаря такой универсальности этот фасон по-прежнему остается одним из самых заметных летних трендов. Необычный крой сам по себе привлекает внимание, поэтому даже с простыми базовыми вещами образ с этой юбкой будет выглядеть современно.

Ранее мы писали о том, какую юбку модницы рассматривают для себя в качестве хорошей альтернативы джинсам в 2026 году. Подскажем, как правильно ее стилизовать.

Также Новини.LIVE сообщали, какие образы стоит составлять в жаркие дни, чтобы было комфортно. При этом вы будете выглядеть еще и стильно.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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