Біла футболка, жакет і кашемір: що обирають жінки після 40 років

Жінка після 40 років. Фото: magnific

Жінки, які можуть купувати дорогий одяг, не обов’язково заповнюють гардероб речами з великими логотипами. Стилістка Наталі Карлайл багато років працювала із заможними клієнтками та представницями бізнес-еліти й помітила, що вони значно більше уваги приділяють тканині, крою та посадці речей. За її словами, клієнтки часто обирають прості моделі, які можна носити роками.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на видання Hello!.

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Біла футболка

Біла футболка швидко показує різницю між якісною та дешевою річчю. Тонка тканина може втратити форму після кількох прань, а комір — розтягнутися.

Карлайл радить вибирати футболки з хорошої бавовни або бавовни з шовком. Щільна тканина краще тримає форму, а сама річ має акуратніший вигляд. Таку футболку можна носити з джинсами, брюками або спідницею.

Жакет

Жакет змінює навіть найпростіший комплект. З джинсами та футболкою він робить образ зібранішим, а з сукнею чи класичними брюками підходить для більш формального виходу.

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Під час вибору стилістка радить дивитися не на марку, а на посадку. Плечі, довжина рукавів і форма жакета повинні добре підходити фігурі. Невдала посадка зіпсує враження навіть від дорогої моделі.

Сумка без великого логотипа

Помітний логотип не обов’язково робить сумку дорожчою на вигляд. Лаконічна модель із хорошої шкіри, акуратними швами та якісною фурнітурою стане кращим вибором. Для повсякденного гардероба краще вибирати сумку простої форми.

Джинси з хорошою посадкою

Під час вибору джинсів не варто орієнтуватися лише на те, який вигляд має модель. Карлайл радить приміряти різні фасони та посадки. Іноді саме модель, яку спочатку не хотілося брати до примірки, сидить найкраще. Джинси також не потрібно прати після кожного носіння. Часте прання швидше вимиває колір і може вплинути на форму деніму.

Лаконічні кросівки

Для базового гардероба стилістка радить моделі без великої кількості деталей. Нейтральний колір і простий силует дають більше можливостей для поєднань.

Кашеміровий джемпер

Він не потребує складного крою чи помітного декору. Хороша тканина та акуратна форма вже роблять його помітною частиною образу. Носити такий джемпер можна з джинсами, класичними брюками або спідницею. Для базового гардероба зручними будуть молочний, бежевий, сірий, темно-синій та інші спокійні відтінки.

Карлайл радить дивитися на гардероб не як на набір дорогих покупок, а як на речі, які повинні працювати разом. Хороша футболка має поєднуватися з жакетом, джинси — з кросівками, а кашеміровий джемпер — і з повсякденними, і з більш строгими речами.

Раніше ми писали про те, які речі важко купити відразу без примірки. Навіть досвідченим стилістам легко помилитися з вибором, щоб та чи інша річ ідеально сіла по фігурі.

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі в жіночому образі чоловіки ніколи не залишати без уваги. В першу чергу важлива не тільки сама річ, але і як жінка вміє її подати.