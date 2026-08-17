Олена Кравець назвала одяг, за який готова платити більше: що пишуть про це у мережі

Олена Кравець. Фото: скриншот/YouTube

Під час заходу "Тисячовесни" Олена Кравець потрапила на відео Ніколаса Карми, який традиційно цікавиться у знаменитостей, скільки коштує їхній образ. Цього разу ведучий також поставив своє запитання українській акторці, але конкретної цифри від неї не почув.



Про це повідомляє Новини.LIVE.

Образ Олени Кравець, який обговорюють в мережі

Олена зізналася, що просто не пам'ятає, у скільки їй обійшовся весь лук. Лише припустила, що загальна сума могла становити близько 150 доларів. Для заходу Кравець обрала досить спокійний літній образ. На ній була довга лляна сукня, яку вона доповнила туфлями-човниками, плетеною сумкою та невеликим кулоном. Без великої кількості прикрас чи помітних деталей — ставка була радше на сам одяг та аксесуари.



Щодо цих речей у Кравець є чітке правило. Вона розповіла, що іноді справді готова витратитися:

на хорошу сумку;

взуття;

окуляри.

Схоже, саме ці категорії вона вважає тими речами, де економія не завжди виправдана.

Цікаво, що саме вартість образу найбільше зацікавила користувачів мережі. Після появи відео деякі коментатори засумнівалися, що весь комплект Кравець справді коштує близько 150 доларів. Найбільше запитань виникло щодо сумки — мовляв, одна така річ від українського бренду цілком може коштувати значну частину названої суми.

Водночас точно оцінити вартість усього образу без цінників на кожну річ складно. Крім того, частина одягу та аксесуарів могла бути придбана давно або взагалі не належати до нових покупок. Тож названі Оленою 150 доларів можуть бути лише приблизною оцінкою вартості образу.



У коментарях знайшлися й ті, хто взагалі не побачив у словах Кравець нічого дивного. Навпаки, для них її підхід є цілком логічним: не обов'язково витрачати великі суми на весь гардероб, якщо є кілька категорій, на які людина готова витрачати більше.

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