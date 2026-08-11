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Головна Мода Не обтисла і не класична: Даша Квіткова показала модну сукню літа

Не обтисла і не класична: Даша Квіткова показала модну сукню літа

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 11:23
Даша Квіткова здивувала сукнею-балон: скільки коштує модель
Сукня від CHER'17, Даша Квіткова. Фото: магазин CHER'17 і Instagram/kvittkova. Колаж: Новини.LIVE

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова показала образ, який складно не роздивлятися. Повітряна блакитна сукня, оголені плечі та довгі кучері створили дуже легкий, майже ляльковий настрій.

Новини.LIVE розповість про цей образ блогерки детальніше.

Даша Квіткова обрала сукню-балон

Для свого нового виходу Даша Квіткова обрала коротку блакитну сукню-балон від українського бренду CHER'17. На сайті бренду така модель коштує 5 699 грн.

Ця сукня точно не з тих речей, які намагаються непомітно вписатися в образ. Об'ємний силует, відкриті плечі та дуже коротка довжина одразу роблять акцент на кількох деталях — шиї, ключицях і ногах.

Даша Квіткова показала блакитну сукню-балон від CHER'17
Квіткова у ефектній сукні. Фото: Instagram/kvittkova

Завдяки округлій формі спідниці тканина ніби тримається окремо від тіла. Саме цей ефект і робить модель цікавою: під час руху вона не облягає фігуру, а наче живе своїм життям.

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Чому такий силует знову привертає увагу

Сукні-балони зараз особливо доречні для тих, кому набридли звичні обтислі міні. Тут немає потреби підкреслювати талію. Увесь задум побудований на контрасті: зверху — об'єм, а ноги залишаються відкритими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ще один плюс такої сукні — вона не потребує складної стилізації. До неї не обов'язково додавати десяток прикрас чи вигадувати хитромудру зачіску. Даша, власне, і показала найпростіший варіант: сукня та розпущене волосся — цього достатньо, щоб створити ефектний образ.

Раніше ми писали про те, що українська акторка Катя Кузнєцова вразила сміливим образом у 2026 році. Мова про сукню кольору фуксії від українського бренду GASANOVA.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку сукню з 90-х вдалося ефектно стилізувати телеведучій Лесі Нікітюк. Цей силует знову привернув увагу дизайнерів.

Даша Квіткова сукня трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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