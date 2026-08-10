Тіна Кароль показала ефектну сукню з вирізами: її вже порівнюють із вбранням Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк та Тіна Кароль. Фото: Instagram/lesia_nikituk і Instagram/ tina_karol. Колаж: Новини.LIVE

Українська співачка Тіна Кароль показала новий образ у чорній сукні з відвертими вирізами та металевими деталями. У мережі вже припускають, що це може бути модель французького бренду Mugler — тим більше, що раніше в схожій сукні помічали Лесю Нікітюк.

Новини.LIVE розповість про це вбрання детальніше.

Сукня, яку легко впізнати

На нових фото в Instagram Тіна Кароль позує в чорній сукні міді, яка щільно облягає фігуру. Її головна деталь — відкриті вирізи в зоні декольте та тонкі бретелі з невеликими металевими пряжками.

За дизайном модель справді нагадує естетику Mugler. Французький бренд давно працює з обтислими силуетами, виразними лініями тіла та деталями, які додають одягу трохи зухвалості.

Також є ще одна цікава деталь. Раніше в дуже схожій чорній сукні з'являлася Леся Нікітюк. Через це припущення про Mugler є цілком логічним, хоча точну назву моделі та її походження ще потрібно підтвердити.

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Відзначимо, що на Тіні сукня має зовсім інший настрій. Співачка не стала перевантажувати образ прикрасами чи складною зачіскою — основна увага залишається на самій сукні та її крої. Через це навіть досить сміливі вирізи на ній не мають вигляду випадкової деталі.

На Лесі Нікітюк ця ж модель сприймалася більш зухвало. Її високий зріст і спортивна статура підкреслювали геометрію сукні та робили образ більш різким. Саме в цьому й полягає цікавість такої речі: одна сукня може змінюватися залежно від того, хто її носить і як саме її стилізує. У випадку Тіни Кароль вона стала частиною більш стриманого, але все одно дуже виразного образу.

Раніше ми писали про те, який стильний головний убір Лесі Нікітюк можна було часто побачити на ній цього сезону. Він став чудовим доповненням багатьох образів зірки.

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