Сукня майже за 1200 євро: у чому онука Софії Ротару вийшла на публіку

Частина образу, Соня Євдокименко. Фото: Instagram/ iamsofiaeve. Колаж: Новини.LIVE

Онука Софії Ротару, Соня Євдокименко, показала яскравий образ для зустрічі з дизайнером Симоном Портом Жакмюсом. Дівчина обрала червону сукню від його бренду, вартість якої становить близько 1200 євро.

Новини.LIVE розповість про образ Євдокименко більше.

Софія Євдокименко давно цікавиться модою не лише як модель. У її гардеробі можна знайти речі від відомих дизайнерів, а цього разу їй випала нагода особисто поспілкуватися з одним із них — Симоном Портом Жакмюсом.

Зустріч відбулася днями в бутику Jacquemus в італійському Форте-дей-Мармі. Софія прийшла туди в червоній коктейльній сукні, яку складно було не помітити.

Яскравий образ Соні Євдокименко

Модель обрала досить відвертий, але водночас стриманий варіант. У сукні є відкриті ділянки на спині, виразні структуровані плечі та асиметричний рифлений поділ. Яскравий червоний колір тут фактично не потребує додаткових акцентів, тому Софія не стала перевантажувати образ зайвими деталями.

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Цікаво, що для цієї появи Євдокименко не просто придбала річ від Jacquemus, а фактично опинилася в просторі самого бренду та зустрілася з його засновником. На фото, яким вона поділилася в Instagram, Софія позує поруч із Симоном Портом Жакмюсом.

Євдокименко із Симоном Портом Жакмюсом. Фото з Instagram

Судячи з відео зі сторіс, атмосфера того вечора була далекою від формального світського заходу. Гості спілкувалися з дизайнером та фотографувалися.

Червона сукня, до речі, має зовсім не символічну ціну. За таку модель доведеться заплатити приблизно 1200 євро. Для Євдокименко це ще одна дизайнерська річ у гардеробі, але цього разу вона стала особливо доречною саме через можливість показати її в просторі бренду та особисто познайомитися з його творцем.

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