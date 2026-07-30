Катя Кузнєцова вразила розкішною сукнею українського бренду за майже 60 тисяч

Сукня від української бренду GASANOVA, Катя Кузнєцова. Фото: Instagram/katykino. Колаж: Новини.LIVE

Українська актора Катя Кузнєцова вкотре довела, що не боїться модних експериментів. Для нового виходу акторка обрала образ, який важко не помітити. Головною його деталлю стала яскрава мінісукня кольору фуксії від українського бренду GASANOVA.

Новини.LIVE розповість про цей образ детальніше.

Сукня, в якій важко залишитися непоміченою

Перш за все увагу привертає не лише насичений відтінок, а й незвичайний крій. Об'ємна фактура робить сукню схожою на артоб'єкт, а не на звичайне вечірнє вбрання. Саме такі силуети останнім часом усе частіше з'являються на показах і червоних доріжках.

Попри виразний верх, образ не має перевантажений вигляд. Коротка довжина вдало врівноважує масивний силует, тому фігура залишається легкою, а ноги візуально здаються ще довшими.

Не менш вдало підібране й взуття. Рожеві туфлі з великими бантами підтримують загальний настрій образу й додають йому грайливості. Саме вони стали тією деталлю, яка об'єднала весь лук в єдине ціле.

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Ще один несподіваний штрих — сонцезахисні окуляри. Здавалося б, до такої ефектної сукні більше пасували б класичні вечірні аксесуари. Але саме окуляри зробили образ сучаснішим, менш офіційним і додали йому легкої зухвалості.

У результаті вийшов яскравий, сміливий, але водночас гармонійний вихід. Катя Кузнєцова вкотре показала, що не боїться привертати увагу і вміє носити складні речі так, щоб вони працювали саме на неї.

До речі, така розкіш коштує недешево. На офіційному сайті GASANOVA сукня представлена за ціною 59 800 гривень.

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